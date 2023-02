La persistente inflación en México “no es para alarmarse”, dice López Obrador

Ciudad de México, 10 feb (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes que la persistente subida de la inflación “no es para alarmarse” pese a dos meses consecutivos de incrementos en la tasa, que está por encima de sus pares en América.“Ya pensamos que va a bajar más, no vamos a dejar de enfrentar el problema inflacionario, nos preocupa y nos ocupa, pero no es para alarmarse”, aseguró en su rueda de prensa diaria, ahora desde el estado de Jalisco.Sus declaraciones se producen después de que la tasa de inflación general en México alcanzase un 7,91 % en enero pasado, por encima del 7,82 % de diciembre, el mayor valor para un cierre de año en lo que va del siglo.“Sí, yo creo que ya es el último incremento (de inflación), que, por cierto, no fue muy superior a lo que se esperaba, no llegó ni a un punto”, comentó al respecto López Obrador.El mandatario también se refirió a que este jueves el Banco de México incrementó, de forma sorpresiva, la tasa de interés un récord de 11 % por la subida de 50 puntos base, desligándose del mismo ritmo de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés).El mandatario mexicano dijo “respetar su punto de vista, lo que están llevando a cabo”.Pero insistió en que el banco central debería dejar de lado el modelo “ortodoxo” en el que, si sube la inflación sube la tasa de interés interbancario, y que pensara en el crecimiento económico del país.“Yo quisiera que el Banxico no solo se ocupara del control de inflación, sino que también pensaran en el crecimiento económico porque esa fórmula de que si hay incremento de inflación, aumentan las tasas, que es lo que se aplica a nivel mundial, pues es lo ortodoxo”, comentó.Dijo que se tendría que pensar en otras acciones, como lo que hace su Gobierno “de apoyar la actividad productiva, de no aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz”.Pero criticó que este tipo de iniciativas “no lo hacen, no lo recomiendan” en el Banco de México ni en otros bancos centrales en el mundo.De acuerdo con la más reciente encuesta del Citibanamex a los expertos del sector privado, los analistas proyectan por consenso que la tasa de interés cierre el año en un 10,5 %, mientras que esperaron que la inflación general caiga hasta un 5,13 % al cierre del año.