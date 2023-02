Gobierno aclara requisitos de residencia para refugiados y asilados 

Tweet on Twitter

Washington, 2 feb (EFE).- Los refugiados y asilados deben haber estado físicamente presentes un año en Estados Unidos cuando el Gobierno resuelva sus pedidos de residencia permanente, y no cuando hayan presentado sus solicitudes, indicó hoy el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

La medida se aplica a todos los pedidos pendientes al 2 de febrero y a los presentados en esta fecha o después, aclaró la agencia.

“Si no podemos determinar si un solicitante cumple con el requisito de presencia física por un año a partir de la revisión de sus documentos o nuestros registros cuando adjudiquemos el caso, podemos solicitar evidencias adicionales”, añadió el comunicado de USCIS.

La actualización de normas también aclara que los asilados y refugiados que soliciten un ajuste de su estatus, y que han sido admitidos en el país como no inmigrantes “no necesitan cumplir con el requisito de dos años para ajustar su estatus”.

“Esta actualización promoverá la consistencia en las solicitudes de ajuste de estatus para asilados y regugiados”, señaló USCIS.

En el periodo fiscal 2021, Estados Unidos aceptó 11.411 refugiados, la cifra más baja desde que empezó el programa de reasentamiento en 1980. Durante el periodo fiscal 2022 fueron reasentados 25.465 refugiados, muy por debajo de la cuota de 125.000 que había anunciado el Gobierno.