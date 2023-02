Testimonio nuevamente escuchado sobre el tratamiento asistido por psilocibina. ¿Se puede aprobar un proyecto de ley bipartidista?

POR SHAUNA SOWERSB

The News Tribune

El año pasado, los legisladores de Washington introdujeron, y no aprobaron, una legislación para permitir el uso de psilocibina en entornos terapéuticos .

Este año, se introdujo una legislación similar con apoyo bipartidista.

El lunes, el Comité Senatorial de Trabajo y Comercio celebró una audiencia pública sobre el Proyecto de Ley Senatorial 5263 . Al igual que el año pasado, el senador Jesse Salomon, D-Shoreline, está patrocinando la legislación junto con varios otros demócratas del Senado. La senadora Ann Rivers de La Center y el senador Ron Muzzall de Oak Harbor son los dos republicanos que copatrocinan el proyecto de ley.

La psilocibina es el compuesto alucinógeno que se encuentra en los hongos y que puede producir una intensa sensación de euforia. Los pueblos indígenas han utilizado los hongos psicodélicos con fines ceremoniosos y medicinales durante miles de años .

El proyecto de ley haría algunas cosas.

Se requeriría que el Departamento de Salud establezca un sistema regulatorio para el uso de psilocibina en pacientes mayores de 21 años antes del 1 de enero de 2024. Junto con otras agencias estatales y una Junta Asesora de Psilocibina, el DOH tendría la tarea de crear estándares para el fabricación, prueba, envasado y etiquetado de productos de psilocibina.

Los adultos en el estado de Washington podrían comprar productos de psilocibina en los centros de servicio para su uso en entornos terapéuticos. Luego, los pacientes podrían someterse a sesiones de preparación, sesiones de administración y sesiones de integración con terapeutas calificados.

Varios veteranos testificaron el lunes a favor del proyecto de ley.

Corey Champagne, un veterano del Cuerpo de Marines y voluntario de Fireside Project, una línea de ayuda de apoyo entre pares psicodélicos, le dijo al comité que estaba testificando en apoyo de la legislación porque ha luchado con problemas de salud mental. Su acceso a la terapia asistida por psicodélicos lo ha ayudado a sanar, dijo.

“Como saben, hay una crisis de salud mental entre la comunidad de veteranos y necesitamos herramientas que funcionen”, dijo Champagne. “Es una preocupación importante y es importante que exploremos nuevas formas de ayudar a estos veteranos y socorristas. Creo que la terapia asistida por psicodélicos es una herramienta poderosa para tratar el TEPT, la depresión y la ansiedad. “Sé que algunos de ustedes piensan que esto está un poco fuera de la caja, y lo es, sin embargo, el Cuerpo de Marines me enseñó a ser adaptable y pensar fuera de la caja, y esto es exactamente lo que debemos hacer para resolver este problema de salud mental. crisis”, agregó Champagne. Sin embargo, no todos en la audiencia pública estaban a favor. La Dra. Avanti Bergquist, que representó a la Asociación Psiquiátrica del Estado de Washington, dijo que existen algunas preocupaciones sobre la legislación.

Primero, dijo, aún no hay evidencia concluyente de que la psilocibina pueda usarse como medicamento. La medicación requiere pruebas concluyentes de que el tratamiento es útil, no perjudicial, anotó Avanti. En segundo lugar, Avanti alentó a los legisladores a usar evidencia imparcial al citar los beneficios potenciales de la psilocibina. Los riesgos también deben agregarse a la evidencia utilizada cuando se proporciona al público información sobre las ventajas.

Y finalmente, sugirió que se incluyera en el Consejo Asesor de Psilocibina a un psiquiatra con experiencia en el tratamiento del uso de sustancias o en la investigación de la psilocibina.

El proyecto de ley aún no está programado para un comité ejecutivo. Los legisladores tienen hasta el 17 de febrero para aprobar los proyectos de ley de su comité de origen. Después de ser prohibido en 1970 , se detuvo la mayor parte de la investigación sobre la seguridad y eficacia del uso de compuestos psicodélicos en el tratamiento de ciertos trastornos. Pero recientemente ha aumentado el apoyo al uso de la psilocibina en entornos de tratamiento.

Oregón aprobó la Medida 109 en 2020 para legalizar la psilocibina en el tratamiento terapéutico. En 2022, la Proposición 122 legalizó el uso de servicios terapéuticos asistidos por psilocibina en Colorado, y los residentes podrán acceder a los servicios de tratamiento para fines de 2024.