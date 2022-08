Los premios SAG se darán el 26 de febrero, dos semanas antes de los Óscar

Tweet on Twitter

Los Ángeles (EE.UU.), 29 ago (EFE).- La 29ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos se celebrará el 26 de febrero en Santa Mónica (Los Ángeles, California), dos semanas antes de los Óscar, informó este lunes la organización a través de su página web oficial.

El anuncio se produce el mismo día en el que se ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para estos premios que reconocen a las mejores producciones cinematográficas y televisivas de cada temporada desde 1995.

La entrega de los galardones que concede el Sindicato de Actores supone una de las citas más relevantes para la industria de Hollywood, ya que suele funcionar como termómetro de cara a los Óscar -que se entregan el 12 de marzo- debido a la variada representación en su comité de votación.

Y es que los candidatos a los premios son elegidos por 4.200 miembros del sindicato seleccionados al azar entre los más de 120.000 integrantes que lo componen.

El periodo para postularse a esta nueva edición se prolongará desde hoy hasta el próximo 21 de octubre.

Después, entre el 5 de diciembre y el 8 de enero de 2023, un comité ya conformado votara a sus propuestas favoritas y el resultado se hará público tan solo tres días después, cuando la organización difunda los títulos y el nombre de los intérpretes nominados.

El comité contará con margen del 18 de enero al 24 de febrero para elegir entre las producciones que superaron la primera criba cuáles serán las galardonadas finalmente en 2023.

La ceremonia de entrega de estos premios tendrá lugar en la ciudad costera de Santa Mónica (condado de Los Ángeles, California) el próximo 26 de febrero.

Aunque, en estos momentos la gala continúa rodeada de cierta polémica porque la organización todavía no ha conseguido llegar a un acuerdo con ninguna cadena de televisión para la difusión del evento, después de que se rompiera su unión con los canales TNT y TBS, encargados de la difusión de la ceremonia los últimos 25 años.

En mayo, el conglomerado de medios Warner Bros. Discovery, al que pertenecen TNT y TBS, decidió no prorrogar su acuerdo con el Sindicato de Actores para la cobertura de los premios al estar implementando una “nueva estrategia”.

En la edición del año pasado, la película “CODA” se alzó con el galardón más importante, el de mejor reparto o elenco, mientras que Jessica Chastain (“The Eyes of Tammy Faye”) y Will Smith (“King Richard”) ganaron los premios a mejor y actriz protagonista respectivamente

En las categorías secundarias, fueron reconocidos Troy Kotsur por su papel en el filme “CODA” y Ariana DeBose por “West Side Story”.

A falta de varios meses para conocer qué películas se postularán para los premios del Sindicato de Actores, títulos como “Top Gun: Maverick”, “Everything Everywhere All at Once” o la esperada “Black Panther: Wakanda Forever” ya están entre las favoritas para la 29ª edición de estos galardones.