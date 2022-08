“Un Parcero en Nueva York” explora con humor el “dolor” del sueño americano

Tweet on Twitter

Los Ángeles (CA), 17 ago (EFE).- Inspirado en sus propias vivencias como inmigrante en la Gran Manzana, el cineasta colombiano Harold Trompetero realizó “Un Parcero en Nueva York”, comedia con la que explora la queja de muchos extranjeros en Estados Unidos de que el “sueño americano no es como lo pintan”.

“Emigrar es una cosa muy difícil, y hacerlo a una ciudad como Nueva York es todavía más complicado”, dijo Trompetero en entrevista con Efe sobre el tema que le inspiró su nueva película, que se estrena este jueves en Nueva York.

Ganador del León de Oro del Festival de Publicidad de Cannes, el cineasta y publicista dedicó su película número 21 a contar la odisea de Armando Pulido Carachas, alias “Carachitas”, trabajador colombiano de la construcción que, impulsado por su prima que ya vive en EE.UU., decide probar suerte en el norte y buscar el “sueño americano”.

“Todos venimos con ese deseo de triunfar, de buscar un espacio. El problema es que cuando llegamos nos damos cuenta de que las cosas no son como las pintan”, advierte Trompetero, de 51 años, que emigró a Estados Unidos tras ganar en Cannes el máximo premio en publicidad en el año 2000.

Considera que la experiencia de emigrar produce “mucho dolor”, especialmente para los latinos que mantienen lazos muy fuertes con su familia y su país de origen.

“Pero es por nuestra capacidad (de los latinos) de ver las cosas bajo el lente de la alegría, de la risa y del humor negro que nos sostenemos en pie”, sostiene el director, que comparte créditos en el guion con Alejandro Matallana.

Es una idea que comparte el actor Carlos Hurtado, que encarna a “Carachitas”.

“Solo riéndonos de la situación es como se pueden soportar pruebas tan duras como dormir en un subway (subterráneo) en pleno invierno en Nueva York o no poder cambiarse de ropa en días”, cuenta el protagonista, que grabó en temperaturas bajo cero en las calles de la Gran Manzana.

Con más de 30 años de experiencia en la televisión y el cine colombianos, Hurtado asegura que encontró una gran conexión con su personaje.

“A mí me dijeron lo mismo que a ‘Carachitas’: Usted qué hace con ese talento perdiendo el tiempo en Colombia; venga que aquí (EE.UU.) hay trabajo y le pagan muy bien’”, cuenta el actor sobre la razón por la que fue a Miami a buscar oportunidades de trabajo en las producciones estadounidenses en español.

“Vienes ilusionado y no estás preparado para que te cierren la puerta, para que te digan que no, o en muchos casos que ni te abran la puerta o te contesten una llamada esos mismos que te animaron a venir”, señala sonriente para agregar: “Y eso sin contar toda la plata que gastas”.

Una situación que no es extraña para miles de colombianos y otros inmigrantes que actualmente están llegando a EE.UU. y a Nueva York, advierte Trompetero.

“Sabíamos que a Nueva York llegan constantemente inmigrantes pero no esperábamos que la película se estrena justo cuando el tema está en medio de una polémica”, dice el cineasta, que ya había dedicado dos de sus películas -“Violeta de Mil Colores” (2005) y “Riverside” (2008)- a esa ciudad.

Con ello Trompetero aludía a los autobuses con decenas de inmigrantes que están siendo enviados desde la frontera a Nueva York como parte de una estrategia del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, contra la política migratoria del presidente Joe Biden.

El director colombiano, que se regresó a vivir a Colombia, se queja sobre el uso político que se está haciendo de los inmigrantes, y de cómo son usados para echar adelante un negocio “muy rentable”.

“En Colombia ya hay ‘coyotes’ (traficantes de personas) que están haciendo labor en los barrios humildes y ofrecen el viaje completo. Del otro lado también hay ‘brokers’ ofreciendo visas de inversionistas a las clases altas”, cuenta.

Por su parte, Hurtado lamenta que los países de origen de los inmigrantes no tengan políticas para evitar que sus nacionales se vean obligados a salir. “Carachitas realmente no se quiere ir de su país. Antes de partir ya está extrañando su casa, su familia, su barrio, pero las circunstancias lo empujan. Y esa historia se repite y se repite y no se hace nada”, apunta.

El actor espera que la comedia pueda poner de nuevo el tema sobre la mesa. “Necesitamos que más trabajadores humildes como ‘Carachitas’ sean protagonistas de películas y series de televisión. También tenemos que darles la oportunidad”, concluye el actor.

La película también se estrena el 18 de agosto en España con el título “Un Compadre en Nueva York” y en Perú como “Un Pata en Nueva York”.

“Decidimos adaptar el nombre porque no todos entienden el significado de ‘parcero’, una palabra muy colombiana para decir amigo o compadre”, comentó Trompetero.

Tras la exhibición en teatros la cinta hará parte del catálogo de la plataforma Vix+.