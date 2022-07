Musk tuvo que dar explicaciones oficiales por un tuit de la compra de Twitter

Washington, 14 jul (EFE).- El multimillonario estadounidense Elon Musk tuvo que dar explicaciones a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos por un tuit suyo de mayo sobre su plan de compra de Twitter, revelaron este jueves medios locales.

La carta enviada por el organismo regulador interrogaba en junio a los abogados del empresario sobre un mensaje del 17 de mayo en el que avanzaba que la adquisición no podía seguir adelante a menos que Twitter demostrara públicamente que menos del 5 % de las cuentas de plataforma son falsas o spam.

“El término ‘no puede’ sugiere que el Sr. Musk y sus socios están ejerciendo un derecho legal según los términos del acuerdo de fusión para suspender la finalización de la adquisición de Twitter o que no tienen la intención de completar la adquisición”, señalaba esa misiva del 2 de junio.

El documento apuntaba que el formulario 13D recibido por la SEC no contemplaba ningún cambio a lo comunicado con anterioridad y solicitaba “un análisis por escrito” que respaldara cualquier conclusión de que no se requería una enmienda.

La cadena CNBC difundió este jueves la respuesta del abogado del empresario a esa carta, donde el letrado contestaba que a pesar del deseo de su cliente de obtener más información sobre el spam y las cuentas falsas en ese momento esto no implicaba cambios respecto a la transacción propuesta.

El representante de Musk, Mike Ringler, avisaba de que su intención era seguir transmitiendo a la comisión cualquier mensaje que pudiera ser visto como una solicitud escrita vinculada con la reunión de accionistas de Twitter.

La compra de la plataforma se encuentra actualmente en los tribunales.

A finales de abril, la junta directiva de Twitter había aceptado la oferta de adquisición por parte de Musk por unos 44.000 millones de dólares, a razón de 54,20 dólares por acción, lo que suponía una notable prima sobre la cotización de entonces.

El 8 de julio, en cambio, Musk, fundador de Tesla y de SpaceX, comunicó al regulador bursátil que cancelaba la compra argumentando que la tecnológica había incumplido sus condiciones del acuerdo.

Twitter reaccionó al momento su intención de contraatacar esa decisión en los tribunales y este pasado martes denunció al multimillonario en una corte especializada en disputas comerciales de Estados Unidos para forzarlo a comprar la empresa.