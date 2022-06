Jaylen Brown: “Pase lo que pase, soy mejor jugador tras estos ‘playoffs’

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Chicago (EE.UU.), 15 jun (EFE).- Jaylen Brown, escolta de los Boston Celtics, afirmó este miércoles que “pase lo que pase” en las Finales de la NBA contra los Golden State Warriors, se siente “mejor jugador tras estos ‘playoffs'” y prometió darlo todo este jueves para igualar 3-3 la serie y forzar el séptimo partido.

“Aprendí mucho, aprendí cómo leer el juego en algunas situaciones de alta intensidad. Mentalmente tienes que estar más preparado que tu rival. En el baloncesto siempre puedes aprender. Estos ‘playoffs’ han sido geniales para nuestro crecimiento”, dijo Brown en la rueda de prensa previa al partido del TD Garden de Boston.

“Pase lo que pase, soy mejor jugador que antes de playoffs. Siempre trato de mejorar y ahora en estos momentos quieres demostrar tu crecimiento”, agregó.

Brown prometió “darlo todo” para ganar el sexto partido en un TD Garden en el que espera un ambiente vibrante.

“Un sexto partido en nuestra casa, con nuestros aficionados. Es el último partido del año en el Garden, no es necesario decir nada más, reconoció.

“Estoy ansioso, va a ser divertido y tenemos que acordarnos de esto. Hay mucha presión, pero también mucha alegría”, insistió.

En la rueda de prensa también compareció Jayson Tatum, quien destacó que “llegados a este punto de la temporada” ya no cuenta mucho el aspecto físico, sino el mental.

“No hay tiempo para descansar llegados a este punto. Faltan máximo dos partidos. Es mental, no importan las lesiones. Somos los últimos dos equipos que quedan en juego tras siete meses de competición. Tendremos todo el verano para descansar”, recordó.

Pese a que los Celtics siempre hayan ganado en estos ‘playoffs’ cuando estuvieron contra la pared (dos veces ante los Bucks y una vez ante los Heat), Tatum admitió que este desafío será distinto.

“Es más difícil, los Warriors son un gran equipo, presentan retos distintos respecto a los Milwaukee Bucks y a los Miami Heat. Eso es parte de ‘payoffs’, adaptarte a equipos distintos y hacerlo rápido”, dijo.

“Hasta que no se acabe, tenemos opciones. Haberlo hecho ya (ganar partidos decisivos) te da más confianza. No será fácil, no nos van a regalar la victoria, pero tenemos una opción para ganar”, agregó.

Expresó su ilusión por vivir el ambiente que prepara el TD Garden este jueves y aseguró que el mensaje para mañana es “forzar el séptimo partido”.

Los Celtics recibirán este jueves a los Warriors en el intento de igualar la serie y forzar el séptimo partido, que de ser necesario se disputaría el domingo en el Chase Center de San Francisco.