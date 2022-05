Película “La nave” da una mirada de esperanza a la tristeza y a la enfermedad￼￼

Tweet on Twitter

Ciudad de México, 11 may (EFE).- El actor mexicano Pablo Cruz Guerrero decidió ampliar su carrera en el cine al escribir, producir y actuar en “La nave”, un filme basado en hechos reales, con el que, desde una mirada esperanzadora, explora la enfermedad y la depresión y cuestiona a qué está dispuesta la sociedad a hacerse cargo.

“Las dos personas que inspiran esta historia son Miguel y Gerardo, los demás personajes son un adorno en la ficción para contar eso que nos movió a todos, el mensaje de empatía y de ilusión de recibir una llamada de alguien que pide tu ayuda para poder cumplir sus deseos”, cuenta a Efe Cruz Guerrero, quien da vida a Miguel en la película que se estrena en salas nacionales el 12 de mayo.

Miguel es un locutor deprimido que lidera el programa “La nave”, un espacio radiofónico infantil con bajo índice de audiencia, que termina de dibujar el círculo de tristeza y hastío en el que el personaje se encuentra inmerso.

Esto cambia con una llamada de Gerardo, un niño con una enfermedad terminal, quien, en directo y frente a su jefe, compañeros y los pocos radioescuchas, le pide cumplir su deseo más grande: viajar en su nave para conocer la playa.

Con una nave (vehículo) inservible, nada de presupuesto y pocas ganas de empatizar con el mundo que lo rodea, sea cual fuere la circunstancia, Miguel evita hacerse cargo de la petición hasta que resulta inevitable ayudar a Gerardo.

“Aunque (Miguel) no tiene de otra más que hacerlo, también hay algo dentro de sí que le dice, ‘has dicho que no toda tu vida porque eres un perdedor y ahora que estas frente a algo tan importante ¿de verdad vas a decir que no?”, explica la actriz Maya Zapata, quien considera que la gran incógnita del filme es, como sociedad,: “¿nos hacemos cargo o decimos que no con miedo?” ante temas como estos.

Para Zapata, la primera reacción de rechazo por parte del protagonista es la más “normal” y eso es lo que ayuda a reflexionar sobre el papel de la sociedad en los temas de igualdad.

“Todos al final tenemos mucho miedo de hacernos cargo de las cosas (…) y creo que lo que Miguel hace es darnos un ejemplo de que, sí me equivoco, ni modo”, relata la actriz, quien interpreta a Leo en la historia.

FRENTE A LA HISTORIA

Pablo Cruz Guerrero tuvo la oportunidad de conocer al verdadero Miguel y a la familia de Gerardo para escribir esta historia: “Lo que me transmitían era alegría y esperanza”, relata al explicar que eso fue lo que lo impulsó a contar la historia.

Y como ser el escritor, el productor y el protagonista de una película no es tarea sencilla, el director Batan Silva y la productora Alejandra Cárdenas “lo despidieron” como productor y escritor una semana antes del rodaje.

“Era para que pudiera estar concentrado en lo que debía hacer, que era tratar de contar el personaje de una manera digna y fiel con toda esta historia padrísima (muy buena) que me inspiró”, asegura.

El director Batan Silva, por su parte, resalta que la historia -“sin poner el dedo en la llaga”- aborda temas como lo femenino, las infancias y la adultez, sin prejuicios y de forma natural.

“Te enseña que quien menos pensarías que te va a ayudar es un niño, en el camino él cumple su sueño antes de irse y estar en paz gracias a la ayuda de los adultos”, añade Silva.