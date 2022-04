Cierra la plataforma de televisión de pago CNN+ tras un mes de vida

Tweet on Twitter

Nueva York, 21 abr (EFE).- La plataforma de televisión de pago CNN+ dejará de emitir el próximo 30 de abril, solo un mes después de iniciar su aventura, informaron medios locales.

Este anuncio se produce solo una semana después de que Warner Media, a quien pertenece la CNN, fuera adquirida por Discovery Communications.

El diario The Wall Street Journal asegura que los ejecutivos de Discovery no veían con buenos ojos la estrategia del servicio de pago.

Según el canal CNBC, sólo 10.000 personas veían diariamente el nuevo canal.

“Esta no es una decisión sobre la calidad; apreciamos todo el trabajo, la ambición y la creatividad que se han dedicado a construir CNN+, una organización con un gran talento y una programación atractiva”, dijo el director ejecutivo de CNN Worldwide, Chris Linch, en un comunicado citado por CNBC.

Según Linch, los clientes de CNN recibirán un mejor servicio con una plataforma más simple.

La compañía también anuncio que el director de CNN+, Andrew Morse, abandonará Warner.

El pasado marzo, la cadena de televisión CNN, pionera de las cadenas exclusivas de información, lanzó el nuevo servicio de “streaming” en el mercado estadounidense con una oferta de lanzamiento de 5,99 dólares al mes (59,99 por un año).

El servicio ofrecía tres tipos de contenidos: información en vivo, contenido bajo demanda y programación interactiva con posibilidad para el cliente de contactar con la cadena.

CNN+ se ofrece en una aplicación ad hoc para teléfonos móviles (Android y Apple), tabletas y ordenadores en general, y al descargársela, el usuario recibía como regalo el contenido actual de la clásica CNN.

El contenido disponible para los suscriptores incluía más de 1.000 horas de los programas más premiados de los cuarenta años de CNN, más el “Club de entrevistas”, entre otras cosas.

Según explicó entonces el Washington Post, la inversión de la cadena ascendía a 100 millones de dólares, y era su mayor inversión en nueva programación desde su fundación en 1980.

La cadena pretendía así sumarse al negocio del “streaming”, en alza frente a la oferta televisiva clásica y de cable, que cada vez pierde más audiencia.

Actualmente, CNN se ofrece en casi todas las ofertas de cable existentes en Estados Unidos, en paquetes junto a otras cadenas generalistas entre las que destacan ABC, Fox, CBS y NBC.