Padres de una víctima en Parkland cumplen una “sentencia de vida” para ayudar

Miami, 3 abr (EFE).- Patricia y Manuel Oliver, dos venezolanos convertidos en activistas del control de armas tras la muerte de su hijo en la masacre de Parkland (Florida), se han inspirado en la lucha contra la segregación racial de los años 60 para su nuevo proyecto en pro de un EE.UU. menos violento. Los padres de Joaquín "Guac" Oliver han comprado un autobús escolar de segunda mano para recorrer el país llevando un "mensaje de empoderamiento" especialmente a los jóvenes para, "por encima de políticos y corporaciones", seguir luchando por un país seguro. "Activismo sobre ruedas" en el sentido literal de la palabra. El propósito de los Oliver es modernizar el autobús y dotarlo de herramientas tecnológicas para que, además de como vehículo, pueda servir de escenario y lugar de reuniones, lo que han calculado que puede costar unos 80.000 dólares, según exponen en un texto de la campaña para recaudar fondos a través de la plataforma GoFundMe (.https://www.gofundme.com/f/help-guac-build-a-tool-to-fight-gun-violence). INSPIRADOS EN LOS FREEDOM RIDERS En pleno viaje por California tras adquirir el autobús, los Oliver dijeron a Efe que la próxima semana regresarán a Florida, donde el 4 de abril comenzará el juicio a Nikolas Cruz con la selección del jurado, aunque las audiencias no comenzarán hasta probablemente dentro de un mes. El joven de 23 años es el autor confeso del tiroteo que el 14 de febrero de 2018 segó la vida de catorce alumnos, "Guac" entre ellos, y tres miembros de la plantilla de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas y puede ser condenado a muerte o a cadena perpetua. "Es una etapa muy difícil que nosotros como padres tenemos que afrontar, porque tenemos que ver a la persona que nos quitó a nuestro hijo de nuestra vida", dice Patricia con voz entrecortada. Al mismo tiempo, se alegra que "al fin", después de casi cuatro años, se inicie el juicio "para poder cerrar esta etapa". Los Oliver están centrados en "BUSY", como han llamado al nuevo proyecto de su fundación Change The Ref, que usa el arte como "una confrontación creativa para exponer los efectos desastrosos de los tiroteo masivos en EE.UU.". BUSY son las siglas en inglés de Building Up Strengths in Youth, que significa construir fortalezas en la juventud, pero también un "guiño" a "bus", autobús en inglés. El autobús fue un símbolo en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y los Oliver quieren convertirlo ahora en un símbolo contra la violencia de las armas de fuego que se cobra cada año la vida de más de 50.000 personas en EE.UU. Los "Freedom Riders" o Viajeros de la Libertad comenzaron en 1961 un periplo en autobuses interestatales por el sur de Estados Unidos para denunciar el incumplimiento de dos sentencias de la Corte Suprema que habían declarado inconstitucionales los autobuses públicos segregados. "El plan es hacer de BUSY una versión moderna del vehículo de los Freedom Riders y transportar a grupos de prevención de la violencia armada por todo el país, para que juntos podamos empoderar a cualquier comunidad que haya sido afectada por esta espantosa epidemia", dicen en su petición de ayuda. ACTIVISMO SOBRE RUEDAS Festivales de música, escuelas y universidades, centros comunitarios y otros lugares recibirán las visitas de BUSY si los Oliver logran el dinero para transformarlo. El primer viaje llevará a BUSY el próximo otoño desde Seattle (Washington) al desierto de Nevada para participar en el famoso festival "Burning man". Patricia Oliver dice que estos proyectos les "llenan", porque sienten que Joaquín está ayudando así a otros jóvenes y otras familias a no pasar por lo mismo que ellos. "Nosotros tenemos una sentencia de vida desde que perdimos a Joaquín, nadie nos lo va a devolver, pero al menos podemos ayudar" dice tras calificar de "abominable" el incremento del uso de armas de fuego en EE.UU. El matrimonio de origen venezolano ha recaudado en pocos días cerca de 7.000 dólares de la meta de 80.000 dólares. Esa suma incluye lo pagado por el autobús, una puesta a punto, nuevas ruedas y aire acondicionado, un generador, baterías, paneles solares, un tanque de agua, un amplificador y un sistema de sonido. También una estructura plegable para colocar en el techo del autobús que sirva de tribuna para oradores, entre otras cosas de las que hay datos pormenorizados en la petición en GoFundMe. Manuel Oliver, que es artista y se dedica a la publicidad, estuvo en el cuarto aniversario de la matanza de Parkland en Washington y acabó detenido por subirse a una grúa de construcción cerca de la Casa Blanca para desde 45 metros de altura mostrar una pancarta con la imagen de su hijo, que tenía 17 años cuando murió, y pedir al presidente Joe Biden que actúe contra la violencia armada. Ana Mengotti