Servicio de Inmigración de EEUU adopta medidas para bajar tiempo de trámites

Los Ángeles, 29 mar (EFE).- El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) anunció este martes varios esfuerzos para reducir el tiempo de procesamiento de las peticiones y paliar la acumulación de casos rezagados que ha generado críticas contra la agencia.

El primer objetivo de USCIS es agilizar la expedición y renovación de permisos de trabajo mediante una regla temporal para aumentar el periodo de extensión automática de estos permisos.

En febrero pasado la agencia había anunciado una extensión de hasta dos años para los permisos de trabajo para los asilados, refugiados, personas cuya deportación está suspendida y víctimas de violencia contra las mujeres debido a las congestiones en las cortes y oficinas migratorias, pero ahora amplía la medida a otras categorías.

El retraso en el trámite de permisos de trabajo había generado críticas del Congreso y una demanda judicial contra la agencia para que acelerara el proceso, que aunque fue rechazada por un juez de California puso en evidencia los problemas para los inmigrantes.

USCIS dijo hoy que la regla final sobre la extensión de autorización de empleo tiene como objetivo “garantizar” que ciertos inmigrantes no pierdan su permiso mientras sus solicitudes están pendientes.

A los esfuerzos se suma la extensión de los procesamientos “premium”, por los cuales se paga una tarifa mayor para agilizar el trámite. Para esto el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció hoy una regla final que establece las tarifas de procesamiento “premium” y el plazo de adjudicación.

Las nuevas categorías elegibles para el pago “premium” incluyen la solicitud de Autorización de Empleo y clasificaciones adicionales bajo el Formulario I-140, que actualmente tienen un tiempo de espera de 24 meses promedio en los centros de procesamiento de Texas y Nebraska.

Los inmigrantes con peticiones para extender o cambiar el estatus de no inmigrante (Formulario I-539) también podrán pagar una tarifa “premiun”. La espera máxima en el centro de procesamiento de California para esta categoría es de 24 meses, según datos de USCIS.

La agencia ha asegurado que la expansión del procesamiento “premium” no debe causar “un aumento en los tiempos de procesamiento para las solicitudes regulares de beneficios de inmigración”.

Resaltó que la pandemia de covid-19 y los cambios en regulaciones impuestos por el Gobierno del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021) han creado el enorme atraso que ahora se procura solucionar.

“USCIS mantiene su compromiso de brindar decisiones oportunas y justas a todos los que servimos”, dijo la directora de USCIS, Ur M. Jaddou.

Añadió que “cada solicitud que adjudicamos representa las esperanzas y los sueños de los inmigrantes y sus familias, así como sus necesidades críticas inmediatas, como estabilidad financiera y protección humanitaria”.

Entre los esfuerzos USCIS también establecerá nuevos objetivos de reducción de retrasos, mejorará la tecnología y ampliará el personal.