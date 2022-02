Latinos exitosos buscan “acelerar” el éxito de nuevos empresarios hispanos

Tweet on Twitter

Denver (CO), 16 feb (EFE).- Un grupo de exitosos empresarios latinos con sede en Denver anunció este miércoles el inicio de un programa nacional enfocado en “acelerar” el éxito de nuevos empresarios hispanos y de otras de minorías en varios sectores e industrias, en vista de la escasez de programas de ayuda para emprendedores en el inicio de sus proyectos.

Según informó el Instituto de Liderazgo Latino (LLI), el Programa de Acceso para Emprendedores Latinos (LEAP) tiene como meta “impulsar el pleno potencial económico y social” de profesionales hispanos, afroamericanos y nativos al ofrecerles acceso a ayuda técnica, contactos empresariales, fondos y “respaldo contextualizado”.

“Nos entusiasma ofrecer esta oportunidad única de desarrollo para fomentar el espíritu empresarial latino y BIPOC (afroamericanos, nativos y personas de color)”, dijo en un comunicado Joelle Martínez, presidenta y directora ejecutiva de LLI, al anunciar la iniciativa.

“Muy pocos programas se enfocan en las dimensiones clave del liderazgo empresarial con asesoramiento culturalmente relevante de expertos en negocios y en la materia. LEAP proporcionará una estructura y un diseño integrales para respaldar la trayectoria empresarial única de los empresarios latinos y BIPOC”, agregó.

Para alcanzar esa meta, LLI cuenta con la colaboración técnica y el respaldo económico de conocidas organizaciones y corporaciones como The Colorado Trust, Gates Family Foundation, Kenneth King Foundation, Xcel Energy y Molson Coors, que en total ya han aportado unos 650.000 dólares para el inicio del proyecto.

Según Martínez, en la actualidad solo 3 % de los emprendedores latinos que solicitan ser admitidos en programas tradicionales de aceleramiento empresarial son aceptados, por lo cual la casi totalidad de los nuevos empresarios hispanos ven reducidas al mínimo sus opciones de acceso al capital público o privado que necesitan para sus empresas.

Pero incluso si tuviesen acceso a esos fondos, los empresarios latinos y minoritarios en general enfrentan otro problema: la carencia de un consejo asesor. Por eso, una de las innovaciones de LEAP, explicó Martínez, consiste en incorporar un consejo asesor pagado para que los empresarios reciban asistencia técnica, financiera y social para sus compañías.

A la vez, los miembros del consejo asesor se desempeñarán como mentores de los nuevos empresarios.

El proyecto se enfocará este año en empresas creadas a partir de 2019 y operando en Arizona, Colorado, Nuevo México o Utah. Los emprendedores seleccionados participarán de encuentros virtuales de capacitación y de sesiones de asesoramiento personalizado sobre inversiones, reclutamiento y retención de empleados clave y ampliación de mercados.

Según datos de la Oficina del Censo, en los estados mencionados existen unos 335.000 negocios latinos, con un crecimiento de 36,7 % entre 2012 a 2019, en comparación con un crecimiento de 23,6 % entre empresas no hispanas.

A nivel nacional, existen unos 4,6 millones de empresas latinas, o 12 % del total de empresas del país, con un crecimiento de 40,2 % en el periodo mencionado, contra 18,8 % de las empresas en general.