Exceso de muertes asociado a covid-19 en EEUU supera el millón, según las CDC

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nueva York, 15 feb (EFE).- El exceso de muertes asociado a la pandemia de covid-19 en Estados Unidos supera ya el millón de personas, de acuerdo con los datos recogidos por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

En concreto, la pasada semana se situó en 1.023.916, según el jefe de estadísticas de mortalidad de los CDC, Robert Anderson, citado por el diario The Washington Post.

Sin embargo, el número de muertes por la covid-19 confirmadas oficialmente según los CDC es de 911.145.

Asimismo, la Universidad Johns Hopkins, que lleva el recuento de los fallecidos por coronavirus a nivel mundial y en Estados Unidos, recoge que a día de hoy han muerto 925.287 personas en EE. UU, como consecuencia de la covid-19.

Los CDC publican semanalmente estadísticas en las que comparan la mortalidad de los últimos siete días con la media de muertes en los años anteriores a 2019 y, a partir del exceso de muertes, calculan el número de personas que ha podido perecer como consecuencia del coronavirus.

Estos datos también incluyen otro tipo de causas de fallecimiento que han aumentado como consecuencia de la pandemia, aunque no están directamente relacionadas con los contagios, como enfermedades cardíacas, hipertensión, demencia y otras patologías.

De hecho, según Anderson, el 91 % de estas muertes se puede atribuir directamente a la enfermedad, mientras que en el otro 9 % de fallecimientos se considera la covid-19 como un factor que ha contribuido pero que no es la causa principal.

En 2019, los CDC registraron 2,8 millones de muertes en Estados Unidos, una cifra que en 2020 y en 2021 se superó casi en medio millón cada año.