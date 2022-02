Wimbledon iguala los precios de la final masculina y femenina por primera vez

Tweet on Twitter

Londres, 8 feb (EFE).- El torneo de Wimbledon pondrá las entradas para la final masculina y femenina al mismo precio por primera vez desde que se tiene registro de ello.

Según desveló el periódico The Times, el precio de una entrada para la final masculina será de 240 libras, mismo importe que para la femenina.

De este modo se termina con las diferencias de años anteriores, ya que en la última edición, en 2021, el precio de la final de hombres fue de 240 libras, entre Novak Djokovic y Matteo Berrettini, mientras que la femenina, entre Ashleigh Barty y Karolina Pliskova, descendió hasta las 200 libras.

Conviene recordar que Wimbledon fue el último de los cuatro Grand Slams en instaurar el mismo premio para el ganador masculino y femenino. Mientras que el US Open lo hizo en 1974, tras las quejas de Billie Jean King, Australia, en 2001, y Roland Garros en 2006, Wimbledon no lo impuso hasta la edición de 2007, cuando triunfaron Roger Federer y Venus Williams.