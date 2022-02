Cinco estados de EEUU anuncian próximo fin de orden de máscara en interiores

Washington, 8 feb (EFE).- Los estados de Connecticut, Nueva Jersey, Delaware, California y Oregón han anunciado su intención de relajar los mandatos de llevar mascarilla facial en los colegios y otros espacios cerrados en las próximas semanas, a medida que la reciente ola de contagios de covid-19 con la variante ómicron comienza a remitir en EE.UU.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, señaló el lunes que la exigencia de mascarillas en colegios y guarderías expirará el próximo 7 de marzo, y remarcó la decisión como “un gran paso hacia la normalidad” para los niños.

En una línea similar se han expresado el gobernador de California, Gavin Newsom, quien indicó el lunes que la orden de llevar máscaras en interiores finalizará el 15 de febrero en el estado; y la gobernadora de Oregón, Kate Brown, donde este mandato concluirá el 31 de marzo.

En Connecticut el fin de esta orden está previsto para el 28 de febrero y en Delaware, para el 11 de febrero.

En ambos casos, los gobernadores citaron el descenso en el número de contagios de covid-19 registrado en las últimas semanas y que se espera continúe.

Los anuncios se producen cuando Estados Unidos registra una media de 2.600 muertes al día por covid-19, aunque los casos han descendido más de un 60% en las últimas dos semanas, hasta los 253.000, y las hospitalizaciones en casi un 30%, hasta los 115.000, de acuerdo al recuento realizado por el diario The New York Times.

La mayoría de los casos graves se producen, además, en personas no vacunadas, según ese conteo.

Mientras algunos estados anuncian la relajación de estas medidas, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés), que establecen las directrices de salud pública en el país, mantienen la recomendación de llevar tapabocas en los colegios para estudiantes y profesores, al margen de si están vacunados o no.

En Estados Unidos, el país más afectado del mundo por la covid-19 con más de 900.000 fallecidos, el 64% de la población cuenta ya con la vacunación de pauta completa.