La banda mexicana Wiplash busca ser la encargada de darle voz a su generación

Ciudad de México, 5 feb (EFE).- Para la banda mexicana de rock alternativo Wiplash, la ambición que tienen por destacar es muy grande ya que quieren darle voz a una generación, la suya, ávida de representación.

JJ Moore, Roberto Saracho, Diego Moguel y Daniel Gal, creadores de la banda, dejaron todo para confiar en quienes -hasta entonces- eran unos extraños de redes sociales y que estaban en la búsqueda del mismo sueño, hacer música. Le dieron al clavo, y en solo seis meses se ganaron el cariño de la gente y se han hecho un espacio en algunos escenarios de renombre del país.

“Somos ahorita la banda emergente que esta dando voz a mi generación, queremos ser eso, la banda de nuestra generación así como lo fue Pxndx, Moderatto o Panteón Rococó”, cuenta Daniel en entrevista con Efe.

“Fue inesperado, nadie se imaginaba que iba a surgir algo bueno de esta pandemia”, agregó JJ al contar el comienzo de su historia.

Daniel fue el de la iniciativa y su éxito es uno de esos locos y misteriosos resultados de la contingencia. Los cuatro jóvenes desde sus respectivas ciudades usaron Tik Tok durante el encierro para divertirse y mostrar sus talentos en la música.

“Terminé de ver la película ‘The Dirt’ de Mötley Crüe, y dije: quiero tener una banda. No había ninguna banda de mi generación que la hubiera marcado, no recuerdo otra banda después de Panda, y dije: a mi generación le hace falta eso, entonces me puse a buscar, los encontré y todos hicimos click al instante y le dimos”, cuenta Daniel.

El plan fue viajar a la Ciudad de México para conocerse y dejar su ciudad, a su familia, e incluso su carrera universitaria parecía un reto digno de aceptar guiados por su intuición.

“Primero no nos la creíamos, pasamos una semana juntos y JJ me dijo, oye algo me dice que aun no tengo que regresar a Monterrey (norte de México) y me tengo que quedar acá y así fue y desde ahí no ha regresado”, recuerda Daniel.

NUEVA GENERACIÓN

El primer disco que los cuatro compraron en su vida fue el suyo, y para su sorpresa por dos semanas fueron el número dos de los discos más vendidos en una de las tiendas de música más conocidas del país.

Según cuentan, han sido sus seguidores quienes los llevaron a conseguir una fecha en el Lunario del Auditorio Nacional que se llevará a cabo este domingo 6 de febrero y que consideran será el concierto “más importante” de su incipiente carrera.

“Estamos emocionados, nos sentimos afortunados y hasta cierto punto privilegiados, estamos conscientes de que hay gente que trabaja años y décadas para llegar a un concierto como este, cuando a nosotros nos tomo un año, o seis meses desde que sacamos nuestra primer canción. Ha sido un fenómeno que ni si quiera nosotros podemos comprender”, relata JJ.

Además, a partir de ese mismo día podrán ver el videoclip de “Clavo”, una canción en colaboración con Samantha Sánchez.

Su música suena a pop, punk, rock, e incluso hip-hop de inicios de este siglo, sus atuendos también rememoran esa época, son libres, andróginos y oscuros parecidos a la moda emo/punk que en su momento causó furor, pero a diferencia de esas épocas, su rock convive con los demás géneros sin rivalidades ni presiones.

“No hay ningún punto en hacer menos algo (un género musical). Yo en el primer video usé falda, nunca había usado una en mi vida, pero fue algo que me nació hacer, se me vio bien y me ayuda a ligar, así que me gusta”, dice JJ.

Daniel asegura que su ropa no la usan para ganar seguidores, sino que es parte de su esencia. “Hago lo que me da la gana, hoy puedo usar falda y mañana un pantalón acampanado o un ‘crop top'”, dice.

Finalmente Roberto da su propia definición de lo que es el rock: “A parte de que el rock es un genero musical, siento que es una ideología, una manera de ver las cosas, de definirte a ti mismo como una persona y sobre cómo dar tu opinión sin tener miedo a decir lo que piensas”.

Después del Lunario, Wiplash se presentará en festivales como el “Tecate Pa’l Norte” y en ciudades como Pachuca, Puebla, Toluca, Querétaro entre otras.