Tom Brady S.A. y el reto Michael Jordan

Toronto (Canadá), 4 feb (EFE).- Autograph, Brady y TB12 Sports. Son las empresas de Tom Brady. Se acaba de retirar el quarterback número uno en la historia de la NFL. Seguirá facturando con NFT, su marca deportiva y nutrición. Michael Jordan es el ejemplo de cómo hacerlo.

¿Qué es lo que puede hacer el mejor jugador de la historia del fútbol americano tras retirarse? La respuesta es sencilla: dinero, mucho dinero. A los 44 años, Tom Brady es indiscutiblemente el mejor quarterback de la historia de la National Football League (NFL), líder de la liga en estadísticas como la distancia en pases, asistencias, victorias en los playoffs, jugador más valioso de la Super Bowl o número presencias en Pro Bowl, el All-Star de la NFL.

Pero Brady, que durante 20 años jugó por los New England Patriots y ha militado en los Tampa Bay Buccaneers en sus dos últimas temporadas, ha compatibilizado sus obligaciones deportivas con una creciente actividad empresarial que ahora puede explotar al máximo.

El propio Brady recordó en su mensaje de despedida en Instagram que ha creado o participado en la creación de tres compañías, Autograph, Brady y TB12 Sports, y que va a dedicar parte de su tiempo a sostener crecimiento de estas empresas.

“El futuro es apasionante. Tengo la suerte de haber participado en la fundación de compañías increíbles como Autograph, Brady y TB12 Sports que estoy entusiasmado de seguir ayudando a construir y crecer, pero exactamente cómo van a ser mis días es algo por determinar”, explicó el atleta en su misiva a los aficionados.

Autograph es una empresa dedicada a aprovechar la increíble popularidad, y rentabilidad, de los llamados NFT para crear artículos digitales para coleccionistas.

Los NFT, siglas que representan el término “non-fungible token” o “token no fungible”, son creaciones digitales que son compradas y vendidas en internet utilizando la tecnología que sustenta las criptomonedas, el blockchain.

Brady es una compañía que produce equipamiento deportivo, desde camisetas y sueteres a pantalones y chaquetas y que Tom Brady fundó junto con Jens Grede y Dao-Yi Chow.

Y finalmente TB12 Sports, que se concentra en productos de estilo de vida y bienestar con la venta de suplementos de nutrición y equipamiento deportivo, es el principal vehículo inversor del jugador de fútbol americano.

Pero estas tres compañías son sólo la punta del iceberg de las actividades futuras de Brady y su esposa, la supermodelo y empresaria brasileña Gisele Bündchen.

BRADY, ¿EL NUEVO JORDAN?

Pocas horas después del anuncio oficial de su retirada, cuándo muchos se preguntaban a qué se dedicará ahora la estrella de la NFL, otro histórico quarterback y ahora analista deportivo, Tony Romo, lanzó la idea que Brady podría seguir los pasos de otro gigante del deporte estadounidense, Michael Jordan.

Romo señaló que no descartaba que, como Jordan, Brady volviese a la NFL dentro de un par de años antes de retirarse definitivamente del deporte que le llevó a la fama.

Aunque Brady se ha retirado cuando todavía se considera que está en plena forma, hay una sustancial diferencia entre su situación y la de Jordan cuando anunció su primera retirada en 1993. Entonces, la estrella de la NBA tenía 30 años. Ahora, Brady tiene 14 años más.

Pero Romo puede estar acertado en señalar que el camino que seguirá Brady es el que en su día tomó Jordan. Pero en los negocios.

Porque Jordan es hoy en día el atleta más rico del mundo, con una fortuna estimada en 2020 por Forbes en unos 2.100 millones de dólares.

Una parte sustancial de esa fortuna proviene del acuerdo que ha ligado al jugador de baloncesto con la marca deportiva Nike. El año fiscal 2020, la marca Jordan, los productos de Nike que llevan el sello de Michael Jordan, tuvieron unos ingresos de 4.700 millones de dólares.

Forbes estima que en 2019, Nike pagó a Jordan 130 millones de dólares por los derechos de la marca Jordan, cuyo logo es la silueta del atleta realizando uno de sus mates característicos. Para poner en perspectiva, durante todos sus años en la NBA, Jordan “sólo” ganó 94 millones de dólares.

Brady va un poco por delante: ya tiene su propia marca desde hace años. De hecho, tiene dos: Brady y TB12 Sports. Ahora lo que el quarterback tiene que decidir es si se asocia con una gran marca de equipamiento deportivo, como hizo Jordan, o si continúa por libre.

El siguiente paso sería hacerse con una participación en alguno de los equipos de la NFL. Eso es lo que hizo Jordan cuando entre 2006 y 2010 proceidó a la adquisicón de hasta un 90 % del equipo de la NBA Charlotte Hornets por algo más de 175 millones de dólares. La inversión le ha salido redonda a Jordan: en 2020 vendió un 20 % de los Hornets por una cifra estimada en 300 millones de dólares.

Además de una participación mayoritaria en los Hornets, Jordan tiene inversiones en actividades tan diversas como tequila, béisbol, restaurantes y concesionarios de coches.

Al retirarse en el pico de su carrera, Brady sigue siendo un individuo atractivo para convertirse en el rostro de multitud de empresas por lo que sus ingresos por publicidad seguirán siendo sustanciales en los próximos años.

Y con una fortuna estimada de 650 millones de dólares, la pareja Brady-Bündchen tienen los recursos necesarios para invertir en equipos de la NFL, bebidas alcohólicas, proyectos inmobiliarios o crear su propia cadena de restaurantes.

Julio César Rivas