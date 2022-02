El presidente de México niega que el país esté en recesión

Ciudad de México, 2 feb (EFE).-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este miércoles que el país esté en recesión pese a la contracción de los últimos dos trimestres que dejaron el crecimiento económico en el 4,8 % para 2021, por debajo del 6 % que esperaba el Gobierno.

“La economía está creciendo, no puede haber recesión si en el mes de enero, este mes, es uno de los meses en el que se creó más empleo en los últimos 20 años. ¿Cuál recesión?”, declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria.

Sus declaraciones se producen después de revelarse que el producto interno bruto (PIB) de México creció 4,8 % en 2021, según cifras originales preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Economistas han advertido de una “recesión técnica” porque México decreció un 0,1 % trimestral entre octubre y diciembre, lo que se suma a la caída de 0,4 % de julio a septiembre, con lo que hila dos trimestres negativos.

Pero López Obrador aseguró que “su fórmula no aplica” porque, según él, México tenía una tendencia de crecimiento hasta la aparición de la variante ómicron de la covid-19.

“Yo estoy satisfecho porque se sigue creciendo. Vamos saliendo de la crisis, afortunadamente tenemos ya indicadores de que la nueva variante de covid está perdiendo fuerza porque eso fue lo que nos impidió llegar al 6 % del crecimiento”, manifestó el mandatario.

Aunque el sector privado espera un crecimiento de 2,27 % para 2022, según reveló este martes la encuesta del Banco de México (Banxico), el mandatario aseveró que la economía crecerá 5 % este año, en 2023 y 2024.

Aunque luego matizó que su meta es lograr un crecimiento promedio anual de 2 % durante todo su sexenio.

“Tengo información y además soy optimista, quiero que nos vaya bien”, manifestó.

Por otro lado, el presidente pidió que “no solo debe verse el dato del crecimiento” porque su Gobierno “tiene que pensar también en el bienestar”.

El mandatario criticó que durante los 36 años de lo que él denomina “periodo neoliberal” hubo crecimiento económico, pero con desigualdad, según gráficas del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que exhibió en su conferencia.

“Ya también cambiar ese enfoque tecnocrático que no tiene que ver necesariamente con el bienestar de la gente, con el bienestar del pueblo”, comentó.

También defendió su gestión de la pandemia en México, que acumula casi 5 millones de casos y cerca de 307.000 muertes de covid-19, la quinta cifra más alta del mundo en números absolutos.

El presidente aseguró que México ocupa el noveno lugar del mundo en vacunas aplicadas y el 24 en fallecimientos per cápita.

“Puede ser que por el covid tengamos menos crecimiento, pero más igualdad. Ahora le está llegando más a los pobres que antes. Estamos viviendo en un país menos desigual que cuando se aplicaba la política neoliberal, pero además también estamos creciendo”, afirmó.