Lanzan un servicio para crear historial de crédito sin deuda en EEUU

Nueva York, 28 ene (EFE).- La empresa estadounidense Experian ha lanzado un servicio que permite obtener puntaje de crédito en Estados Unidos “sin endeudarse”, algo especialmente útil para consumidores, en buena parte hispanos, que carecen de historial crediticio y son “invisibles” ante los prestamistas, dijo este viernes a Efe una portavoz.

Se trata del programa Experian Go, que es gratuito, con el que los consumidores pueden crear un informe de crédito y utilizar una herramienta llamada Boost en la que se añaden las cuentas y datos de pago “de telefonía móvil, servicios públicos o vídeo” para generar un primer puntaje, explicó su gerente de Educación Pública, Sandra Bernardo.

La compañía señala, de acuerdo a diferentes estudios, que hay 28 millones de personas en EE.UU. que actualmente no tienen acceso a crédito porque no cuentan con un historial, de los cuales un 26 % son hispanos, lo que puede hacer que se vean perjudicados a la hora de pedir préstamos u otras oportunidades financieras.

El historial crediticio es básico en Estados Unidos para obtener préstamos personales o comerciales e incluso para acceder a un alquiler de vivienda, pero se construye contrayendo deudas y pagándolas, lo que inicialmente dificulta el financiamiento para muchas personas, sobre todo las recién llegadas en el país.

“A menudo, estos consumidores se ven atrapados en ciclos de préstamos abusivos; no pueden cubrir los gastos de emergencia, y se enfrentan a opciones de vivienda limitadas, primas de seguro y tipos de interés más altos, problemas de empleo, mayores requisitos de depósito” y otras cosas, explicó Bernardo.

Experian busca que “millones de consumidores sean visibles para los prestamistas potenciales” y que los hispanos en concreto puedan “beneficiarse al obtener un acceso justo al crédito”, algo que considera importante para que alcancen su “potencial financiero”.

También ofrece recursos educativos para que quienes utilicen el programa aprendan a utilizar y “hacer crecer responsablemente” sus historiales, haciéndose eco de encuestas que indican que casi la mitad de los hispanos no se sienten capaces de poder explicar el sistema de crédito, y casi un tercio dice no ser conocedor.

El servicio de Experian Go exige verificar la identidad con un documento de identidad emitido por el Gobierno, el número del seguro social y una foto selfi, desgranó la portavoz.