EEUU exigirá vacuna a quienes entren desde México o Canadá por tierra o ferry

Washington, 20 ene (EFE).- Estados Unidos exigirá a partir del sábado, 22 de enero, la vacunación completa contra la COVID-19 a los extranjeros que quieran entrar al país por tierra o por ferry desde México o Canadá, según un comunicado publicado este jueves por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

El requerimiento será para todos aquellos viajeros no nacionales que quieran cruzar la frontera con México o Canadá desde cualquiera de sus pasos terrestres o a través de las terminales de ferry entre Estados Unidos y estos países.

Los viajeros, tanto los considerados esenciales como los que no lo sean, tendrán que llevar consigo una prueba de su vacunación completa.

En el caso de estos viajeros no será necesario presentar un test negativo de COVID-19, como sí ocurre con los que entran en el país por vía aérea.

La norma no es necesaria para los nacidos en EE.UU., los que tengan la ciudadanía o sean residentes permanentes.

En diciembre, EE.UU. comenzó a exigir para los viajeros, tanto estadounidenses como extranjeros, que entran en su territorio desde el aire un test de covid negativo hecho no antes del día previo al viaje, ante el avance de ómicron.

Desde noviembre, cuando el Gobierno levantó las restricciones al turismo internacional, el país pide a los visitantes que lleguen en avión que presenten una prueba de haber recibido la pauta completa de vacunación.