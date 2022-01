49ers-Cowboys, una rivalidad histórica que aviva los playoffs de la NFL

Redacción deportes, 14 ene (EFE).- Los Dallas Cowboys llegan como favoritos a su juego de postemporada de la NFL del próximo domingo ante los San Francisco 49ers, un rival con el que sostienen una enconada rivalidad.

How bout them Cowboys?! (¿¡Qué tal esos Vaqueros!?), es una frase que aún retumba en los aficionados de los Cowboys dicha en 1992 por su entonces entrenador Jimmy Johnson luego de vencer en la final de la NFC en el viejo Candlestick Park a los 49ers.

Fue la primera de dos victorias al hilo en la final de NFC sobre San Francisco que llevaría a Dallas a ganar dos Super Bowls en la década de los 90, misma en la que los 49ers tomaron revancha en 1994 para después triunfar en el juego grande.

Desde 1970 estos dos equipos se han visto en playoffs siete veces con balance de 5-2 a favor de los Cowboys, ahora se medirán por octava vez en el camino al Super Bowl.

Dallas, campeón del Este de la NFC, presume la mejor ofensiva global de NFL y la segunda mejor en yardas por pase gracias a su mariscal de campo Dak Prescott, quien tiene el cuarto mejor registro de envíos de anotación con 37.

San Francisco cuenta con la tercera mejor defensiva global, aunque cuando se trata de defender el pase baja hasta la sexta posición.

Su debilidad está en su defensiva secundaria, la más castigada de la NFL por interferencias de pase que dio a sus rivales una ganancia de 367 yardas por 20 penalizaciones.

En otro juego del domingo los Tampa Bay Buccaneers, actual campeón de la NFL, son favoritos para imponerse a los Philadepphia Eagles.

La misión de la defensiva de Philadelphia, undécima contra el pase, será detener al ataque encabezado por Tom Brady, líder en yardas con 5.136 y 43 envíos de anotación, nada mal para el pasador de 44 años que presume siete anillos de Super Bowl.

En la Conferencia Americana habrá un choque de rivalidad encendida este sábado entre el primer lugar del Este, los Buffalo Bills, y el segundo, los New England Patriots.

Luego de dominar la División entre 2009 y 2019, la escuadra del entrenador Bill Belichick sale como víctima ante unos Bills que por segundo año consecutivo quieren llegar a la final de la AFC; el año pasado la perdieron ante los Kansas City Chiefs.

Los Chiefs, campeones de la Conferencia Americana, recibirán el domingo a los Pittsburgh Steelers, equipo en el que su pasador Ben Roethlisberger, de 39 años, juega su última temporada en la NFL.

No será sencillo para Pittsburgh, porque mientras Roethlisberger sumó los segundos peores números de su carrera en yardas por pase con 3.740 y 22 envíos de anotación; enfrente, Patrick Mahomes fue el cuarto pasador con más yardas obtenidas, 4.839, y 37 TD.

Los Green Bay Packers, monarcas del Norte de la NFC, y los Tennessee Titans, campeones del Sur de la AFC, sembrados uno de sus respectivas conferencias descansarán este fin de semana de playoffs.

Partidos de la postemporada de la NFL:

15.01: Raiders-Bengals y Patriots-Bills.

16.01: Eagles-Buccaneers, 49ers-Cowboys y Steelers-Chiefs.

17.01: Cardinals-Rams.