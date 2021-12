Cowboys, Buccaneers y Cardinals a la caza de Packers para dominar la NFC

Redacción deportes, 22 dic (EFE).- Los Green Bay Packers confían en el buen momento de su pasador Aaron Rodgers para poder soportar el asedio de los Dallas Cowboys, los Tampa Bay Buccaneers y los Arizona Cardinals que buscan arrebatarles la cima de la Conferencia Nacional de la NFL.

En la semana 16 de la NFL que comenzará este jueves, los Packers, 11-3, no podrán fallar el sábado ante los Browns porque sólo tienen un partido de ventaja sobre Dallas, Tampa Bay y Arizona, los tres con 10-4.

Green Bay, número uno de la NFC, sale como favorito en su juego ante Cleveland, 7-7; pero lo mismo se decía hace una semana de uno de sus perseguidores, los Cardinals, que cayeron de manera sorpresiva ante el peor equipo de la Conferencia, los Lions 2-11-1.

Todo pasa por Aaron Rodgers, 38 años, tres veces MVP y seis selecciones al Pro Bowl, quien cursa una temporada en que ha completado el 67 por ciento de sus pases, suma 30 anotaciones y sólo ha sufrido cuatro intercepciones.

Además, en el juego de la semana 15 que los Packers ganaron 31-30 a los Ravens, Rodgers empató al mariscal de campo histórico de la franquicia Brett Favre en 442 envíos de anotación, marca que tiene altas posibilidades de superar ante los Browns.

Cleveland llega debilitado, es uno de los equipos más afectados por la COVID-19 con más de 20 jugadores positivos.

Los Cowboys son el número dos de la NFC a pesar de su pasador Dak Prescott, quien desde que regresó de su lesión en la pantorrilla ha lanzado para 11 anotaciones y siete intercepciones en siete juegos.

No obstante el errático accionar de su mariscal de campo Dallas se mantiene como la mejor ofensiva de la liga.

La misión de vencer a Washington no parece tan compleja si se toma en cuenta que en la semana 14 ya le ganaron en la capital de los Estados Unidos, sumado a que el equipo de Ron Rivera mermó sus posibilidades de postemporada luego de caer ante Philadelphia.

Los Buccaneers, al igual que los Packers, confían en la estela de su pasador para mantener la posibilidad de ser el número uno en la NFC. Tom Brady, récord de más selecciones al Pro Bowl con 15, lidera la segunda ofensiva más potente de la liga.

Tampa Bay enfrentará a Carolina, 5-9, un equipo prácticamente sin posibilidades de postemporada que es último lugar de la Divisón Sur en la que los Buccaneers son favoritos para coronarse esta semana.

De Arizona poco hay qué decir después de su caída en la semana 15 ante los Lions, una derrota que puede costarles no descansar en la primera jornada de la postemporada, y más porque su rival, los Colts, 8-6, luchan por el título del Sur de la AFC ante Titans, 9-5.

En la Conferencia Americana los Kansas City Chiefs, 10-4, que son primeros, fueron golpeados por positivos de la COVID-19 y no podrán contar para el duelo ante los Steelers con su estrella, el ala cerrada Travis Kelce, además de otros 10 jugadores.

En caso de un tropiezo, los Patriots y los Titans, ambos con 9-5, intentarán asaltar la posición si ganan sus duelos ante los Bills y los 49ers, respectivamente.

Partidos de la semana 16 de la NFL.

Jueves 23.12: 49res-Titans.

Sábado 25:12: Browns-Packers y Colts-Cardinals.

Domingo 26.12: Lions-Falcons, Ravens-Bengals, Rams-Vikings, Bills-Patriots, Jaguars-Jets, Giants-Eagles, Buccaneers-Panthers, Chargers-Texans, Bears-Seahawks, Broncos-Raiders, Steelers-Chiefs y Washington-Cowboys.

Lunes 27.12: Dolphins-Saints.