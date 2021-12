Cambio climático afecta a los latinos; 2021 fue “un muestrario”

Washington, 17 dic (EFE).- El año 2021 ha sido “un muestrario de lo que sucede con el cambio climático”, cuyo impacto no es un concepto abstracto sino algo muy personal y cotidiano para los latinos en Estados Unidos, dijeron hoy viernes activistas ambientales.

“Los patrones normales de viento, lluvia y temperaturas se han alterado de manera tal que causan eventos extremos”, afirmó Ricardo Álvarez, presidente de MITIGAT. “Los huracanes, los tornados, no son eventos nuevos pero se han vuelto más intensos y han cubierto zonas que antes no cubrían”.

Un informe distribuido hoy por Climate Power Education Fund (CPEF) señala que este año se han superado “más récords que nunca en cuanto a incendios forestales, tormentas tropicales y olas de calor”.

Según Antonieta Cádiz, de CPEF, en EE.UU. cada día “10 personas mueren en promedio por causas vinculadas al cambio climático”.

“Las personas afectadas por estos cambios son, en su mayoría, de color, como los latinos que viven en zonas de mayor riesgo”, expuso. “Para los latinos la crisis climática es personal, no es un concepto abstracto, lo vivimos todos los días”.

Según una encuesta de la firma BSP Research, 70 % de los votantes latinos en todo el país opinan que los acontecimientos meteorológicos y ambientales extremos son resultado directo del cambio climático, y 79 % de ellos creen que la situación va empeorando.

Álvarez indicó que desde junio las temperaturas en el Ártico llegaron a 38 grados Celsius (100 F), “algo nunca antes visto”.

“El pasado junio ha sido a nivel global el junio más caliente desde que se llevan registros”, agregó. “Ha habido incendios forestales en California, el noroeste de Canadá, Portugal, Siberia, Brasil, donde siempre los ha habido pero estos han sido más intensos”.

Los incendios forestales de este año expusieron a millones de personas a una calidad del aire peligrosa, según el informe. Los incendios forestales en el oeste de EE.UU. durante el verano pasado (hemisferio norte) pusieron a varias ciudades en el este bajo alerta de calidad del aire, incluidas Washington, Baltimore, Filadelfia, Nueva York y Boston.

El informe citó un análisis hecho por el diario The New York Times según el cual alrededor de 600 personas más murieron en Oregón y Washington durante una ola de calor en junio que lo que habría sido típico en ese periodo.

El condado de Maricopa, en Arizona, registró 112 muertes relacionadas con el calor de junio a septiembre de 2021, el doble en comparación con el mismo lapso de 2020.