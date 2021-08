La Patrulla Fronteriza detiene a dos grupos con más de 300 migrantes en Texas

Tweet on Twitter

Los Ángeles, 16 ago (EFE News).- El ingreso de grandes grupos de migrantes a Estados Unidos por la frontera de Texas no cede. Agentes de la Patrulla Fronteriza asignados al Sector del Valle del Río Grande, en Texas, detuvieron a 310 indocumentados en dos eventos separados el sábado pasado, informaron este lunes las autoridades federales.

El primer grupo, ubicado cerca de La Grulla, Texas, estaba compuesto por 145 migrantes, de los cuales 128 pertenecían a grupos familiares y 13 eran menores que viajaban solos. En el grupo también viajaban cuatro adultos solteros.

Los migrantes son oriundos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, indicó en un comunicado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Horas después, agentes asignados al área de Weslaco, Texas, detuvieron a otro grupo de 165 migrantes.

Ese segundo grupo también estaba formado principalmente por familias y niños no acompañados de Centroamérica. Las autoridades no informaron cuántos menores no acompañados iban en este grupo.

Las detenciones se dan a pocos días que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, informara durante una visita al Valle del Río Grande que en julio fueron detenidos 212.672 indocumentados, un número “sin precedentes” en Estados Unidos.

El secretario explicó que de los migrantes detenidos en julio, 95.788 fueron expulsados de Estados Unidos bajo la norma del Título 42, que permite expulsar a migrantes por razones de emergencia sanitaria.