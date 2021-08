Sargento de policía es el encargado de “influenciar” a latinos a vacunarse

Tweet on Twitter

Denver (CO), 13 ago (EFE News).- Con sus cerca de 650.000 seguidores en su página de Facebook que siguen sus consejos, el influencer y sargento de policía del oeste de Colorado Carlos Cornejo se convirtió en una de las mejores estrategias de las autoridades de salud para persuadir a los latinos de ese estado más reacios a recibir la vacuna contra la covid-19.

“La seguridad pública no es simplemente lidiar con crímenes, arrestar a personas o ayudar a víctimas. La seguridad pública debe ser vista como un círculo completo de bienestar y salud donde además se incluye la seguridad de la comunidad”, dijo a Efe el sargento Cornejo, que desde hace diez años hace parte del Departamento de Policía de Rifle, en el oeste de Colorado.

TODO POR SU COMUNIDAD

Por eso, dijo Cornejo, cuando el Departamento de Salud de Colorado lo convocó por ser un influencer latino a participar de una campaña comunitaria para promover la vacunación contra el coronavirus, él aceptó e incluso viajó más de cinco horas hasta Denver para participar en persona de eventos organizados por iglesias y grupos comunitarios para vacunar a hispanos.

Cornejo, de 32 años, no es ajeno a las actividades comunitarias. En Rifle (una localidad de poco menos de 10.000 personas, ubicada a unas 280 millas al oeste de Denver), el sargento hispano frecuentemente lidera los encuentros “Café con un Policía”.

Además, es parte del Equipo de Restauración “Humanidad” en esa ciudad. Y, cuando lo convocan, se desempeña como traductor o lee libros en español a niños locales. También visita escuelas, bibliotecas y en sus redes sociales comparte constantemente información en español relacionada con la interacción de los policías con la comunidad desde los peligros de usar detectores de radares de velocidad hasta la legalidad de grabar a un policía en acción.

Todo este trabajo ha conquistado a 642.601 seguidores en la plataforma de Facebook, entre los que se cuentan residentes de estados como Iowa, California, Oregon, y Alabama entre otros, que siguen su cuenta en español.

“Soy y siempre he sido una persona que me involucro con la comunidad y estoy al servicio de la comunidad. Y cuando veo una oportunidad para hacer más, siempre me uno”, explicó Cornejo.

TODOS A VACUNARSE

Su postura con respecto a la vacuna es clara y definida: la comunidad latina debe vacunarse.

“Esa es la respuesta a la pandemia que estamos pasando. Por falta de información, por miedos o a veces simplemente por negligencia de nosotros mismos estamos retrasando la recuperación”, aseveró.

Como parte de su esfuerzo, Cornejo colaboró recientemente con la organización no lucrativa Una Mano Una Esperanza en un proyecto de vacunación que usó como sede la Primera Iglesia Apostólica de la Fe, en Commerce City, un suburbio al norte de Denver donde la mitad de los 50.000 habitantes son de origen hispano.

Su invitación en Facebook para ir a vacunarse, resumida con una sola palabra “¡Anímate”!, fue compartida 6.400 veces, haciendo que la “jornada de vacunación haya sido un éxito”, dijo a Efe Rosa Vergil, fundadora y directora de Una Mano Una Esperanza.

Vergil indicó que, en eventos similares, pero sin la participación de Cornejo habían llegado unas 25 personas a vacunarse. Esta vez, por el contrario, se presentaron “cientos de personas” y el impacto de la presencia del sargento aún continúa porque, como resultado, otras organizaciones y grupos ya están gestionando junto a Una Mano eventos similares en otras zonas con fuerte presencia hispana en Colorado.

En total, se aplicaron 175 dosis y se registraron a unas 200 personas para que se vacunasen en sitios cercanos a sus domicilios.

Cornejo y Vergil son dos de las personas que participan del proyecto #PowertheComeback en Colorado, diseñado para llegar por medio de influencers a los latinos, afroamericanos, asiáticos y nativos que aún no se vacunaron. Algunos, pero no todos, de esos influencers reciben una compensación económica por parte del Estado de Colorado.

Además de invitar a la comunidad a vacunarse, los influencers deben “alertar a sus seguidores” sobre “mitos y desinformación” sobre el Covid-19 y la vacuna.

Proyectos similares ya funcionan en otras jurisdicciones, incluyendo Chicago, Oklahoma City y San José (California), así como varios de los territorios de nativos americanos.

Para Cornejo, fomentar la vacunación entre hispanos es una manera de evitar que “nuestra comunidad de habla hispana quede en segunda plana” y de avanzar hacia la meta de que “se coloque a los hispanos entre las prioridades más altas.”

“El año pasado tuve Covid. Sé que nada nos va a garantizar una protección del ciento por ciento, pero comparo colocarse la vacuna con ponerse el cinturón de seguridad: no siempre te va a salvar la vida, pero tus posibilidades de salvarte la vida en un accidente se incrementan sustancialmente. Lo veo cada día.”, insistió el sargento hispano.

“La vacuna no soluciona todos los problemas, pero es un paso importante para salir de la pandemia. Los riesgos son muy bajos al compararlos con los beneficios. Siempre hay riesgos, pero es muy importante que todos nosotros nos vacunemos”, concluyó.