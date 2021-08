Ianis Guerrero hace comedia a su medida con “Hijo de familia”

Tweet on Twitter

Ciudad de México, 13 ago (EFE News).- Siempre que el actor mexicano Ianis Guerrero escucha a compañeros quejarse de las producciones mexicanas por su mente pasa la frase -“pues escribe una”- y eso es lo que precisamente lo llevó a crear, no sin obstáculos, el filme “Hijo de familia”, que produce, escribe y en el que actúa.

“‘Hijo de familia’ para mí es una forma de decir, si no te gustan las comedias que hay, escribe una. Esta película es de las comedias que a mí me gustan y el tipo de historias que quiero contar”, asegura este viernes el actor en entrevista con Efe.

Tres años le tomó a Ianis escribir sobre la vida de Bobby, a quien él mismo interpreta en la película. Bobby es un hombre de 36 años que, casado con la falsa idea de que tiene que proteger a su madre, no deja su hogar para vivir una vida independiente.

“Su padre murió hace diez años y él se impuso la idea de cuidar a su madre y de ser el ‘hombre de la casa’. Y ella tampoco ha podido superar el duelo del papá y entonces hay una relación muy extraña que no permite que ninguno de los dos crezca”, cuenta Ianis.

Ozcar Ramírez González, uno de los productores de la película, compartió con Ianis la experiencia que un amigo suyo había vivido de forma muy general.

“Ozcar tenía un amigo que decía que lo que le sucedió en la vida podría ser parte de una película y su amigo me visualizaba a mí como protagonista, entonces Ozcar me llamo para contarme la anécdota pero no teníamos guion, ni nada”, recuerda.

Ianis unió un equipo diverso para poderla llevar a cabo el proyecto.

Para el guion, tuvo la asesoría de Patricio Saiz, escritor de la exitosa película “Nosotros los nobles” (2013) de la que Ianis fue parte, y unió al equipo al director Rafa Lara.

En el rodaje del filme se atravesó el confinamiento ocasionado por la pandemia y retomar el proyecto varios meses después les ha traído complicaciones para coordinar los tiempos de los actores.

No obstante Ianis adelanta que tiene una hora de película grabada y que esperan que para octubre puedan terminar las filmaciones.

Como actor, Guerrero también es conocido por series como “Club de cuervos” (2015) o “Un camino hacia el destino” (2016).

También, produjo y dirigió la película “Juan y Vanesa” (2018).

“Disfruto mucho de producir y actuar los guiones que yo escribo”, asegura.

Por ahora, Guerrero sigue esperando el estreno de la película “El cuartito” por HBO y forma parte del elenco de la serie “Señorita 89”, que está por concluir grabaciones y que será estrenada por las plataformas de Starzplay y Pantaya.