Prince Royce se va a la playa en su primer tema inédito en casi dos años

Miami, 12 ago (EFE News).- Después de mucho pensarlo, Prince Royce se decidió a lanzar hoy jueves su nueva canción “Lao’ a Lao”, su primer tema inédito desde febrero de 2020. “Es el resultado de la fantasía más fuerte que tuve durante los meses de encierro de la pandemia”, reveló el cantautor estadounidense en entrevista con Efe.

“Este es el resultado del primer intento de componer a través de Zoom. Al principio fue muy raro, pero me gusta mucho como quedó. Es una proyección de esas ganas de estar en la playa, en el sol, sin preocupaciones”, explicó Royce, quien el año pasado tuvo un fuerte caso de covid-19.

“No sabía si lo iba a sacar o no cuando lo terminamos, pero me pareció que eso que yo necesitaba le podía servir a la gente, algo leve, que fluya, que los haga moverse y los transporte sin que tengan que hacer ningún esfuerzo”, agregó.

Esa es justamente la sensación que deja “Lao’ a Lao”, la de un placer descomplicado y natural. Compuesta por Royce, con la colaboración de D’lesly “Dice” Lora, George Noriega, Miguel Muñoz y Giovanny Andrés Fernández Manzu, la canción evoca el baile de las palmeras al ritmo de una bachata pop.

El tema salió acompañado de un vídeo dirigido por el venezolano Nuno Gomes, que completa el proceso de transportar al público al paraíso.

Es también la actitud que Prince Royce rescata como una de las grandes enseñanzas que le dejó el pasado año y medio. “Uno tiene que estar más dispuesto que nunca a ‘go with the flow’ (dejarse llevar por la corriente). Estamos en una situación en la que no sabemos qué viene y hay que acostumbrarse a vivir así”, opinó.

Por eso, todavía no ha decidido si “Lao’ a Lao” será parte de su próxima producción o, incluso, si vendrá pronto algún disco nuevo. Aún le queda por compartir en los escenarios el anterior. “Sacamos ‘Alter Ego’ justo antes de la pandemia. Estamos planificando gira, pero quién sabe si se va a poder hacer o cómo”, indicó.

Eso no significa que haya estado desocupado desde 2020. El artista sacó una versión en bachata tradicional y en colaboración con Myke Towers de su tema “Carita de inocente”, trabajó con Natti Natasha en el “remix” de la canción de Khea “Ayer me llamó”, y lanzó “Hasta que salga el sol” también con Natti Natasha.

Asimismo, fue el único artista latino en cantar en la Convención Demócrata de 2020, que culminó con la nominación de Joe Biden como candidato presidencial de ese partido. EFE News