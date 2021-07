México admite una tercera ola de covid pero minimiza los efectos con vacunas

Ciudad de México, 6 jul (EFE News).- México enfrenta una tercera ola de contagios de covid-19 aunque las autoridades minimizan sus efectos alegando que la vacunación ha frenado los decesos y avanza el plan de inmunización, en un día en que la capital comenzó a inocular a sus treintañeros.

“Tenemos una situación en donde hay un repunte, que es el tercer repunte que se presenta a lo largo del periodo de la epidemia”, aceptó este martes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

No obstante, el estratega contra la covid-19 en México relativizó el impacto de esta tercera ola -ejemplificada en el aumento del 22 % en contagios respecto a la semana epidemiológica anterior- por la caída de hospitalizaciones y defunciones.

“La hospitalización y defunciones no crecen a la misma velocidad, crecen de una manera controlada en la medida que la vacuna hace su efecto”, mencionó.

López-Gatell detalló que la hospitalización se ha mantenido y es del 20 % en las camas generales y de un 16 % en las camas con ventilado, para enfermos críticos.

Ante esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que aun con este “pequeño repunte” en México “no hay gravedad” pues ha bajado considerablemente el número de fallecidos.

“Aun cuando la población joven está siendo contagiada, nada significa gravedad, pero sí hay ligero repunte, no hay la hospitalización que se podría esperar y lo más importante de todo es que no hay fallecidos, ha bajado considerablemente el número de muertos”, afirmó.

Hasta la noche del lunes, con 233.689 decesos y más de 2,5 millones de contagios, México se mantenía como el cuarto país del mundo en número de muertos, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India.

Mientras que la estrategia nacional de vacunación ya reporta un avance de 37 % de la población mayor de 18 años (de un total de 89,4 millones) vacunada con al menos una dosis tras más de 47,7 millones de dosis aplicadas.

ABREN REGISTRO A MAYORES DE 18

En reiteradas ocasiones, el presidente mexicano ha externado su compromiso de que a más tardar en octubre se tendrá vacunada, al menos con una dosis, a los mayores de 18 años en todo el país.

Con este fin, este martes López-Gatell confirmó la apertura del registro a la población mayor de edad para ser vacunados contra la covid-19, pues es justo en este sector donde se han incrementado los contagios.

El funcionario también informó que desde la noche del 5 de julio los mexicanos que tengan un esquema completo de vacunación pueden obtener un comprobante oficial que puede servir para viajar a países con restricciones para ingresar por la pandemia.

“Una cualidad del certificado mexicano es que es oficial, segundo es que tiene QR que permite la verificación en tiempo real por parte de cualquier autoridad migratoria”, destacó.

CIUDAD DE MÉXICO VACUNA A JÓVENES

La Ciudad de México, foco rojo desde el inicio de la pandemia, comenzó desde primera ahora de este martes a vacunar a adultos de 30 a 39 años.

Jessica Bernal, de 34 años, acudió a la biblioteca Vasconcelos, uno de los dos puntos de vacunación de la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la ciudad, para recibir su dosis de la británica AstraZeneca.

“Bien, está bien, se siente uno, pues, más seguro. Esperemos que no haya síntomas”, dijo a Efe.

Bernal señaló que el proceso de vacunación fue sencillo y rápido, pues le tomó alrededor de una hora inocularse.

Se dijo afortunada pues, aunque no ha parado de asistir a su trabajo, no se ha contagiado y la vacuna le da un poco más de seguridad.

“Sí teníamos miedo de contagiarnos”, aseveró.

En este lugar, que consta con 40 células de vacunación, se espera que esta semana se vacunen a entre 8.000 y 9.000 personas a diario.

Omar Cabrera, de 36 años, aseguró sentirse emocionado por recibir su dosis. “Saber que gente de mi edad está recibiendo la vacuna es bastante emocionante porque aparte significa un avance científico”, apuntó.

Destacó que pese a la vacunación, no se dejará de cuidar. “La gente debe ser consciente que existe un largo camino (…) porque incluso con la vacuna podemos seguir enfermándonos”, apuntó.

Humberto Carrillo, de 33 años, dijo que esperaba con ansias la llegada de su vacuna, especialmente porque desde que se inició la pandemia no ha podido ver ni abrazar a sus padres.

“Yo vivo aquí solo, extraño a mis papás que no los he podido ir a ver a Quintana Roo. No los he visto, solo por videollamada”, afirmó.

De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, México ha recibido más de 60 millones de dosis de diferentes farmacéuticas y espera que a mediados de julio se alcancen las 70 millones de dosis recibidas.

Además, recalcó, el país está interesado en traer algunos otros biológicos para comprar o ser probados en fase 3 en territorio nacional, entre ellos la ReiThera de Italia, la Sanofi de Francia y la Soberana de Cuba.