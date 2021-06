Estadounidenses apoyan más la política migratoria de Biden que la de Trump

Nueva York, 7 jun (EFE News).- El trabajo del presidente demócrata Joe Biden en materia de inmigración tiene el apoyo del 45 % de los estadounidenses en comparación con el 39 % del pasado mandatario, el republicano Donald Trump, según datos recopilados al 3 de junio y dados a conocer este lunes.

La encuesta de Spectrum Noticias y la empresa de estudios de investigación Ipsos reveló además que cuando se trata del respaldo en general a la labor de Biden al frente del Gobierno, el presidente tiene el apoyo de 54 % de los consultados.

No obstante, el apoyo a la política migratoria de Biden está por debajo con 45 %, incluyendo el proyecto que pondría en camino de la ciudadanía a unos 11 millones de indocumentados, que está ante la consideración del Legislativo.

Mientras, 55 % dijeron desaprobar la forma en que Trump manejó el tema de la inmigración.

En términos más concretos, 88 % de los demócratas aprueban el desempeño de Biden en el cargo. Los independientes están divididos sobre Biden con 55 % de aprobación, mientras que los republicanos lo desaprueban en gran medida (solo 16 % lo aprueban), señala la encuesta.

Igualmente mostró que 44 % aprueban el trabajo realizado por los agentes de inmigración y de la Patrulla Fronteriza en la frontera entre Estados Unidos y México, en comparación con un 35 % de desaprobación. Ambas partes destacaron la necesidad de una reforma migratoria integral, pero no hay consenso en cómo manejar ese tema.

Los consultados se mostraron divididos en cuanto a lo que consideran el mayor problema que enfrenta este país: el 24 % consideran que es el tema de inmigración, mientras que 25 % opinan que es el de la atención médica y 27 % que sigue siendo la pandemia de covid-19.

Un 29 % considera que la injusticia racial es el mayor problema y 32 % cree que es el crimen o la violencia. También están divididos en la forma en que deben abordarse esos problemas.

En general, los estadounidenses parecen aprobar la forma en que la Administración Biden está manejando la situación en la frontera, y 48 % no están de acuerdo con la afirmación de que la Administración actual no está haciendo lo suficiente para ayudar a los inmigrantes.

En cuanto a la vicepresidenta Kamala Harris, a quien Biden designó para hacerse cargo del tema de la inmigración en la frontera sur, 41 % dieron su respaldo mientras 40 % desaprueban su manejo del tema.

Harris se encuentra precisamente en Guatemala y luego viajará a México para discutir con sus dirigentes la inmigración y la lucha contra la corrupción como temas principales en su agenda.

Los resultados también arrojaron que 71 % apoyan el aumento de condenas para los traficantes de inmigrantes que cruzan al país y 63 % respaldan imponer sanciones a México para motivarle a trabajar para reducir la migración o tráfico de drogas a este país.