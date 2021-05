Para los latinos, sus orígenes son importantes en su propia identidad

Tweet on Twitter

Washington, 14 may (EFE News).- El 77 % de los latinos adultos en Estados Unidos conoce muy bien los orígenes de sus familias y consideran que esas raíces son importantes en su propia identidad, según un estudio publicado este viernes por el Centro Pew.

Ese conocimiento de los ancestros es común entre el 60 % de la población en general, y baja al 59 % entre los afroamericanos y el 54 % entre los blancos, según la encuesta de 3.535 adultos en enero de 2020.

La percepción de una vinculación fuerte con los orígenes familiares es común entre el 46 % de la población general, pero salta al 71 % entre los hispanos, es compartida por el 61 % de los afroamericanos y baja al 36 % entre los blancos.

“La mayoría de los estadounidenses dice que conoce muy bien sus raíces familiares, pero la robustez del apego a esas raíces varía entre los grupos raciales”, indicó el informe.

“Los adultos afroamericanos e hispanos son más propensos que los blancos a decir que sus orígenes ocupan el centro de su identidad, y que sienten una conexión fuerte con las raíces culturales de sus familias”, agregó.

El informe también se ocupó de los que llama “adultos multiraciales”, es decir aquellos cuya familia tiene raíces en más de un grupo étnico o racial.

El 66 % de los multiraciales está familiarizado con sus orígenes, el 52 % siente una conexión fuerte con esas raíces, pero sólo el 37 % considera que esos orígenes ocupan un puesto central en sus identidades.

La encuesta de Pew encontró que casi ocho de cada diez personas respondió a esas preguntas, pero un 18 % no respondió, y un 3 % dio respuestas como “raza humana”, “eso no importa”, “ni siquiera deberían preguntar esto” o “soy humano como todos los demás”.