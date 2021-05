The Washington Post nombra por primera vez a una mujer para dirigir el diario

Washington, 11 may (EFE News).- The Washington Post anunció este martes el nombramiento de Sally Buzbee como nueva directora del periódico, la primera mujer que llevará las riendas del prestigioso diario.

Buzbee, hasta ahora directora ejecutiva y vicepresidenta de la agencia Associated Press, se pondrá al frente a partir de junio de una redacción que conforman cerca de un millar de periodistas, según ha informado el propio rotativo.

El editor y director ejecutivo del periódico, Fred Ryan, anunció este martes a la redacción el nombramiento de Buzbee en sustitución de Martin Baron, quien estuvo al frente del periódico desde 2013 y se jubiló el pasado mes de febrero.

La elección de Buzbee se produce tras un proceso de selección que comenzó hace diez semanas, nada más dejar Baron el cargo y en el que ha competido un grupo pequeño de candidatos.

Todos ellos fueron entrevistados la semana pasada por el dueño del periódico y fundador de Amazon, el magnate Jeff Bezos. Ryan no quiso identificar quiénes han sido los otros nombres que han aspirado al puesto.

El de Buzbee es el primer fichaje directivo que hace el diario desde que Bezos lo comprara en 2013.