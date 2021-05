Las deportaciones desde Estados Unidos caen en abril a mínimo histórico

Washington, 5 may (EFE News).- El número de personas deportadas desde Estados Unidos cayó a mínimos históricos durante el mes de abril, según datos de las autoridades migratorias divulgados por The Washington Post este miércoles.

Estados Unidos deportó en abril a 2.962 personas de acuerdo a los datos preliminares en poder del rotativo capitalino, la primera vez desde que se recogen estadísticas en que esa cifra está por debajo de 3.000.

En comparación con marzo, el mes anterior, cuando hubo 3.716 deportaciones, la cifra cayó cerca de un 20 %.

El presidente, Joe Biden, decretó una suspensión de 100 días de las deportaciones a su llegada al poder, pero un fallo en una demanda encabezada por el estado de Texas bloqueó esta medida a los pocos días.

Las deportaciones, sin embargo, han bajado igualmente coincidiendo además con un gran incremento de la llegada de inmigrantes procedentes, sobre todo, de Centroamérica, muchos de ellos en familia o menores no acompañados.

La crisis en la frontera con México se ha convertido, de hecho, en uno de los mayores dolores de cabeza del Gobierno de Biden durante sus primeros 100 días en el poder.

La cifra de 2.962 personas no incluye las expulsiones realizadas por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (CBP) realizadas en la frontera, que en marzo pasado superaron las cien mil.

Las deportaciones de abril publicadas por The Washington Post y que aún no ha difundido el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) se suman a las de un año con cifras inusualmente bajas.

En los siete meses que van del presente año fiscal, que empieza en octubre, Estados Unidos ha deportado a unas 37.000 personas. De seguir a este ritmo sería la primera vez que baja de 100.000 en un solo año.

Con el expresidente Donald Trump (2017-2021) en la Casa Blanca, Estados Unidos deportó a unas 240.000 personas al año de media, menos que durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017).