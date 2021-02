Estímulo económico solo ayudará a “sobrevivir” a latinos y afroamericanos

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nueva York, 25 feb (EFE News).- Las comunidades afroamericanas y latinas, las más afectadas por la pandemia de covid-19, necesitan dos veces más el nuevo cheque de estímulo económico del Gobierno, pero los más que lo necesitan son menos propensos a recibirlo rápidamente, según los resultados de una encuesta dada a conocer este jueves por el canal noticioso CNBC.

De acuerdo con los resultados, 50 % de los afroamericanos y 40 % de los latinos están contando con esa asistencia del Gobierno, que aún no se ha aprobado, para seguir solo “sobreviviendo”, en comparación con el 22 % de los blancos que sienten el mismo nivel de ansiedad.

A su vez, 31 % de los asiáticos también están contando con recibir la asistencia económica como resultado de la crisis financiera causada por la pandemia.

Sin embargo, 20% de los blancos que contestaron el sondeo dijeron que no necesitan esa ayuda y que el Gobierno debe darla a quien lo necesite. Esa cifra es casi el doble que el porcentaje de los hispanos y afroamericanos que contestaron de forma similar, señala CNBC.

Un 31 % de los que participaron dijeron que invirtieron el dinero de los anteriores cheques de estímulo en los gastos del día a día, pero los latinos y afroamericanos lo usaron para pagar el alquiler o el préstamo de sus casas, más que los blancos.

Entre los latinos 27 % lo invirtieron en pagar por su vivienda mientras que el 26 % de los afroamericanos dijeron haber hecho lo mismo con ese dinero, mientras que el solo 12 % de los blancos lo gastaron con ese fin.

No obstante, pese a la necesidad de ayuda, aunque 76 % de los blancos dijeron haber recibido al menos un cheque de estímulo por la covid-19, solo 67 % de los latinos y 65 % de los afroamericanis indicaron haber recibido el estímulo económico, según el estudio, realizado entre el 1 y el 8 de febrero entre 6.100 estadounidenses.

El 61 % de los asiáticos dijeron haber recibido el dinero.

El asesor financiero de CNBC atribuye la situación con los latinos a que confían menos en el sistema de depósito directo y recordó que los cheques tienen más probabilidad de perderse en el proceso de envío en el correo. EFE News

rh/msc