Guía para la investidura: A mediodía del miércoles Biden será presidente

Washington, 19 ene (EFE News).- Al mediodía de este miércoles el demócrata Joe Biden será investido como el cuadragésimo sexto presidente de Estados Unidos en una ceremonia con pompa pero sin multitudes en la explanada del Mall de Washington, rodeada por un despliegue de fuerzas de seguridad sin precedentes.

Esta es una guía para la ceremonia de investidura, a la que se espera que asistan la mayoría de los integrantes del Congreso, los magistrados del Tribunal Supremo, los expresidentes Barack Obama y su esposa, Michelle, George W. Bush y su esposa, Laura, y Bill Clinton y su esposa, Hillary, pero no el gobernante saliente, Donald Trump, ni su esposa, Melania.

10.00 am – Comienza un programa virtual , dirigido por la actriz y presentadora afroamericana Keke Palmer y con un mensaje de Jill Biden, la esposa del presidente electo, quien es maestra, dirigido a niños y jóvenes, acerca de la historia de la Presidencia de EE.UU.

11.00 am – El presidente electo, Joe Biden, llega al Capitolio.

11.15 am – Comienzan las ceremonias en un estrado montado en la fachada occidental del Capitolio, cuando Leo J. O’donovan, un sacerdote jesuita y expresidente de la Universidad de Georgetown, pronuncie una invocación religiosa.

A continuación, Andrea Hall, la primera mujer afroamericana que alcanzó el grado de capitana en el Cuerpo de Bomberos de South Fulton, en Georgia, recitará el Juramento de Lealtad.

Lady Gaga cantará el himno nacional y la poetisa Amanda Gorman leerá sus versos compuestos para esta ocasión. Gorman, la primera Poeta Joven Laureada en 2017 sufría, al igual que Biden, un impedimento del habla.

Luego harán sus contribuciones musicales Jennifer López y el cantante de country Garth Brooks, tras lo cual Silvester Beaman, pastor de la Iglesia Metodista Episcopal Africana, impartirá una bendición.

11.55 am – La jueza Sonia Sotomayor, la primera magistrada hispana del Tribunal Supremo, tomará el juramento de Kamala Harris, la primera mujer con ancestros de la India y afrocaribeños en ocupar la Vicepresidencia de EE.UU. Harris jurará su lealtad a la Constitución sobre dos biblias: una que perteneció a una amiga de su familia, y otra que fue de Thurgood Marshall, el primer magistrado afroamericano del Supremo.

12.00 pm – Apenas las campanas del reloj señalen el mediodía, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, tomará el juramento constitucional que Biden pronunciará con su mano sobre una edición de 1893 de la Biblia, sostenida por su esposa.

La ceremonia en el Capitolio culminará con un discurso que el nuevo presidente dirigirá a la nación mirando hacia la gran explanada del parque central, el Mall de Washington, cubierta con miles de banderitas estadounidenses y cercada por tropas militares.

Biden y la ya primera dama Jill, junto con Harris y su esposo, Doug Emhoff, pasarán revista a una formación militar con escuadras de las cuatro fuerzas armadas, en honor de la transferencia pacífica del poder a un nuevo comandante en jefe, y se trasladarán al Cementerio Nacional de Arlington para colocar una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido.

Rodeados de escolta militar de honor, Biden y Jill, acompañados por Harris y Emhoff, irán a continuación a la Casa Blanca, de la cual pocas horas antes se habrá ido el para entonces expresidente Donald Trump, quien se negó a participar en la transmisión del mando.

Durante la tarde habrá celebraciones y actuaciones artísticas en todo el país, y a partir de la hora 20.30 ET Tom Hanks, Eva Longoria y Kerry Washington presentarán un espectáculo virtual de 90 minutos en el cual estarán presentes Bruce Springsteen, John Legend, Jon Bon Jovi, Foo Fighters, Demi Lovato, Ant Celmons, Ozuna, Luis Fonsi y Lin-Manuel Miranda, entre otros.