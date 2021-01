Teresa Ruiz: “Todos los latinos esperamos que Biden cumpla sus promesas”

Tweet on Twitter

Los Ángeles, 15 ene (EFE News).- La actriz mexicana Teresa Ruiz, que cambia la mirada violenta de “Narcos: México” por el drama fronterizo y de acción de “The Marksman”, aseguró a Efe que “todos los latinos” confían en que el presidente electo Joe Biden cumpla sus promesas sobre las políticas migratorias de Estados Unidos.

“Él hizo promesas que tenían que ver, por ejemplo, con un pasaje seguro para DACA (programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que tenían que ver con reformas migratorias que quedaron paradas o totalmente se desecharon”, apuntó.

“Lo que esperamos todos los latinos, y todos aquellos que apoyan o que entienden la situación por la que la gente migra, es que él cumpla eso”, añadió.

Nacida en Oaxaca (México) pero criada en EE.UU., Ruiz, que alcanzó notoriedad por su papel de Isabella Bautista en la serie “Narcos: México”, conoce perfectamente las enorme dificultades de los migrantes en EE.UU. y es muy sensible a todos los obstáculos que enfrentan solo por buscar una vida mejor para sus familias.

De ahí que con el estreno de “The Marksman”, que llega hoy a los cines con Liam Neeson como protagonista y el colombiano Juan Pablo Raba como villano, la mexicana prestara más atención al drama migratorio que articula esta cinta en lugar de la parte de thriller y de acción de la misma.

Esta película deudora del cine de Clint Eastwood presenta a Neeson como un ranchero en Arizona que lleva una vida tranquila, ya con su experiencia en la guerra de Vietnam muy lejos y con muy poco interés por lo que sucede al otro lado de la frontera.

Pero su situación cambia por completo cuando se encuentra con Rosa (Ruiz) y su hijo Miguel (Jacob Pérez), que han cruzado a EE.UU. huyendo de la violencia y de un letal criminal (Raba), y a los que tratará de ayudar para huir del peligro.

“Es una historia que está creada precisamente con esa trama en mente y con esa experiencia (de los migrantes) en mente”, comentó Ruiz.

“Es la historia de una madre y un hijo que cruzan la frontera perseguidos por un cártel. Y creo que mucho de lo que dice esta película es que todo el que cruza no es narcotraficante, ratero, violador o todo esto que se dice… También son niños y mamás que necesitan esta compasión que el personaje de Liam Neeson termina mostrando”, desarrolló.

LA REALIDAD DE LA FRONTERA Ruiz señaló que gran parte de las cintas y de las series que se hacen con la frontera como telón de fondo “todavía” sigue pecando de tener “muchos estereotipos”.

“Esta película también tiene ese tipo de personajes que pueden ser estereotipados”, admitió.

“Pero creo que vale mucho la pena que la trama por debajo de eso habla de un problema que es muy relevante, muy importante, que tiene que ver con los niños que están enjaulados y que tiene ver con la condenación a los migrantes, con ver a los migrantes como enemigos públicos”, agregó.

Curiosamente, tanto Juan Pablo Raba como Teresa Ruiz mostraron sus dudas al leer el guion por si “The Marksman” incidía una vez más en los clichés de la frontera.

“Pero luego me di cuenta de que esa línea de historia (la huida de la madre y el hijo) es algo que a mí me resuena, por mi propia experiencia migrante y porque me importa muchísimo este tema. Pensé entonces que podría hacer algo con esto y nutrir justo estos personajes para que fueran distintos”, consideró.

“Muchas veces nos toca hacer personajes estereotipados, pero tratamos de nutrirlos, tratamos de dejar algo que sea real de un ser humano. Al menos en esta película, creo que todos los personajes te dejan marcado con lo que les pasa”, cerró.