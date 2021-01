Más de 6,5 millones de niños latinos sin acceso a programas extraescolares

Los Ángeles, 13 ene (EFE News).- Por cada niño hispano que está actualmente en un programa después de la escuela en Estados Unidos, tres menores latinos están esperando tomar estas actividades extracurriculares, reveló este miércoles una encuesta.

El sondeo America After 3PM (Estados Unidos después de las 3PM) encontró que las familias de 24,6 millones de niños en Estados Unidos no tienen acceso a un programa extraescolar y muchas reportan que el costo es un obstáculo.

El 55 % de las familias hispanas encuestadas reportaron obstáculos para acceder a estas clases, lo que se traduce en que actualmente hay en el país más 6,5 millones de niños hispanos que quieren estar en programas después de la escuela y no pueden hacerlo, reveló el estudio.

Los afroamericanos serían los más afectados con 58 % de familias que no tienen a sus hijos inscritos en un programa extraescolar y dicen que los inscribirían si pudieran hacerlo.

La investigación también encontró que debido a obstáculos que incluyen acceso, costo y transporte, la cantidad de niños hispanos inscritos en programas extraescolares se redujo de 3,8 millones en 2014 a menos de 2,3 millones en el presente.

Esta reducción significa que más niños hispanos no tienen importantes apoyos que pueden ayudarlos a ser exitosos, advirtieron los investigadores en un comunicado.

En tiempos en que la pandemia de coronavirus ha azotado con mayor fuerza a las familias latinas, Jodi Grant, directora ejecutiva de Afterschool Alliance, advierte que “si queremos salir de esta pandemia más fuertes debemos proporcionarles a todos nuestros niños y jóvenes acceso a las oportunidades de enriquecimiento y a los recursos que los programas extraescolares pueden ofrecerles”.

“Pero esto no es lo que estamos haciendo y, como resultado, las familias latinas están atravesando más dificultades que antes”, abundó.

La investigación también encontró que un abrumador porcentaje de padres de familias latinas dicen que los programas extraescolares abordan las necesidades familiares. Más de 4 de cada 5 familias latinas dicen que los programas extraescolares les brindan a los padres la tranquilidad de saber que sus hijos están seguros y supervisados (84 %).

Más de 4 de cada 5 dicen que los programas extraescolares ayudan a los padres que trabajan a mantener sus empleos (82 %).

El estudio se basó en las respuestas obtenidas de más 30.000 familias estadounidenses, incluyendo hispanas, encuestadas en octubre pasado.