Mujer que acusó de hurto a un adolescente negro se enfrenta a la Justicia

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nueva York, 9 sep (EFE News).- Una mujer de 22 años que se abalanzó sobre un adolescente negro al que acusaba sin pruebas de haberle robado el teléfono en un hotel de Nueva York ha sido detenida en California y llegó este sábado a la Gran Manzana para enfrentarse a la Justicia.

El episodio, capturado en video, causó una fuerte indignación en el país, donde muchos lo ven como un ejemplo más del racismo contra la comunidad afroamericana, y hoy copa las portadas de los medios locales de Nueva York.

La acusada, Mia Ponsetto, se enfrenta al menos a un cargo por intento de robo, después de que tratase de arrebatar al chico de 14 años su celular, creyendo que era el suyo, según dijeron a The New York Times fuentes policiales.

La joven fue arrestada este jueves en California, horas después de haber concedido una entrevista en televisión en la que trató de justificarse y mostrar su arrepentimiento por lo ocurrido.

Este sábado, tras ser extraditada a Nueva York, fue trasladada a una comisaría de la ciudad a la espera de comparecer ante un juez.

Los hechos tuvieron lugar a finales de diciembre en un hotel del barrio neoyorquino del Soho y salieron a la luz cuando el padre del menor, un conocido músico de jazz, publicó un vídeo en el que se puede ver parte del incidente.

En las imágenes, Ponsetto acusa al adolescente de tener su teléfono móvil y trata de arrebatarle un dispositivo similar. En otro vídeo distribuido luego por la Policía puede verse a la mujer abalanzarse sobre el menor hasta tirarlo al suelo.

El celular de Ponsetto no había sido robado y fue devuelto horas después al hotel por un conductor de Uber que la había transportado y que lo encontró en su vehículo.

El caso generó una fuerte indignación en Nueva York, donde incluso el alcalde, Bill de Blasio, se refirió a él como un claro episodio de racismo.