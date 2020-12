Campesinos que surten de alimentos la Navidad enfrentan problemas económicos

Los Ángeles, 18 dic (EFE News).- Aunque varían en su menú y su configuración, las muchas cenas de Navidad que las familias en Estados Unidos disfrutarán en esta celebración tienen un ingrediente común: el arduo esfuerzo de los latinos que trabajan en el campo, muchos de ellos indocumentados, que enfrentan dificultades económicas.

“Sabemos que el trabajo de estos campesinos -muchos en circunstancias desfavorables- es esencial para que los alimentos estén a disposición de las familias en las celebraciones navideñas”, señaló a Efe César Gómez, un líder comunitario del Valle Central de California.

No obstante, algunos de estos trabajadores que con su esfuerzo incansable y enfrentando condiciones difíciles han ayudado al cultivo de los alimentos, no tienen segura su propia celebración.

“Que le voy a decir, hoy no se pudo trabajar porque está lloviendo”, contó a Efe Gabriel Agustín, un campesino especializado en la colecta del cultivo de la uva área de Salinas, en la Costa Central de California.

“Vamos a ver si mañana no llueve y se puede trabajar porque esto preocupa especialmente en estos días”, dijo el campesino a una semana de la Nochebuena.

Pero no solo el invierno ha amenazado en esta temporada las celebraciones de fin de año de estos trabajadores. Otros, víctimas de la pandemia del coronavirus, han tenido que dejar sus ocupaciones y han visto sus ingresos seriamente disminuidos.

“Esto trabajadores que con su esfuerzo diario ayudan a que haya alimentos para las celebraciones de fin de año en la mesa de cada familia, no tendrán ellos mismos facilidades para celebrar”, reclamó Gómez.

Un 13 % de los trabajadores latinos del Valle de Salinas en California, conocido como “la ensaladera de la nación”, han resultado positivos al coronavirus en un periodo de cinco meses, reportó un informe presentado a principios de diciembre por la Universidad de California Berkeley.

Ana María Mora, investigadora principal del estudio, explicó que más de la mitad de los trabajadores agrícolas encuestados tenían un ingreso familiar anual menor a 25.000 dólares.

“Muchos de ellos padecen inseguridad alimentaria. Llevan comida a nuestra mesa, pero muchos no pueden proporcionar comida a sus familias”, ahondó la investigadora.

Además, la mayoría de ellos son indocumentados por lo que tienen opciones muy limitadas para los servicios de salud y no cuentan con subsidio de desempleo, aunque California implementó en abril una ayuda de 500 dólares para trabajadores indocumentados impactados económicamente la covid-19.

Un reporte de la Coalición SafetyNet4All calculó que de los cerca de 800.000 trabajadores agrarios de California, el 60 % no tiene permiso legal para laborar en los Estados Unidos y la gran mayoría son latinos.

La Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas (NAWS) 2015-2016 calculó que el 50 % de los trabajadores campesinos en los Estados Unidos son indocumentados.

Por ello, muchos de estos trabajadores en esta Nochebuena pedirán de regalo especial algo que los legisladores federales les han negado repetidamente en las pasadas décadas: un estatus de residencia legal que les ofrezca la oportunidad de convertirse en ciudadanos.

“El comienzo de la pandemia se habló mucho de que los trabajadores agrarios somos esenciales. Merecemos la misma protección. No somos animales para hacer trabajados y explotados”, reclamó María Aguilar, trabajadora y activista de la UFW, al presentar su testimonio ante el Comité de Empleo y Trabajo de la Asamblea de California.

Ya sea en la industria cárnica o en la de frutas y verduras, estos trabajadores desde los campos y las granjas hasta la entrega de los productos en los supermercados o las tiendas han literalmente “puesto su mano” para que los productos estén listos la próxima semana.

Así, al celebrar la Navidad y el Año Nuevo muchos pedirán que el 2021 traiga no sólo el alivio del covid-19 sino una muy esperada reforma a la ley de inmigración que les permita soñar con ser ciudadanos estadounidenses.