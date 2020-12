La mayor preocupación de los latinos es que un familiar muera por la covid

Nueva York, 11 dic (EFE News).- La principal preocupación de un 66 % de los latinos consultados en una reciente encuesta es que un familiar muera por la covid-19, sin embargo han asistido a reuniones en hogares donde nadie ha usado mascarillas.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, durante los últimos seis meses un 46 % organizó o asistió a una reunión con familiares y amigos que no viven en su hogar.

La encuesta, realizada por la compañía de seguros médicos Kaiser Permanente, mostró además que un 33 % de los latinos reportaron que los invitados no usaban mascarilla.

También que un 44 % indicó que no usan mascarilla porque se sienten más seguros con familiares y amigos que cuando están en lugares públicos.

Incluso, un 45 % mostró estar inclinado a organizar o asistir una reunión de amigos y familiares en esta temporada de fiestas.

Los resultados de la encuesta llevaron a Kaiser a desarrollar una campaña pública de salud dirigida a esta comunidad que ha llamado “Hazlo Por Amor” en la que les orienta sobre qué hacer para disfrutar de esas reuniones tanto dentro del hogar como al aire libre para evitar el contagio.

A medida que se establezcan nuevas órdenes de quedarse en casa y aumente la fatiga pandémica, es probable que aumente la tentación a reunirse, indicó además Kaiser en un comunicado, en el que recordó que los latinos han sido afectados de forma desproporcionada por la pandemia.

La campaña “Hazlo Por Amor” brinda información y orientación sobre las precauciones a tomar contra la covid durante las fiestas navideñas en un mensaje en un vídeo en español que en la voz de niños dirigen a sus abuelos, tíos, padres sobre usar la mascarillas y otros consejos a seguir, como evitar los abrazos en las reuniones.

“Prefiero que no me abraces hoy para que me puedas abrazar mañana”, señalan los niños a sus familiares.

La página de la campaña abre con un mensaje a la comunidad latina bajo el título de “Estos niños tienen mucho que decir”.

“Después de tantos meses luchando contra la pandemia todos tenemos muchas ganas de reunirnos con nuestros seres queridos. Pero la verdad es que la covid-19 todavía está con nosotros. Y hoy más que nunca tenemos que seguir vigilantes y no bajar la guardia”, advierte la campaña.

“Evita reunirte en persona y ten paciencia. Es la mejor manera de decirle a tus familiares y amigos cuánto los quieres”, agrega la campaña que ofrece consejos para reuniones seguras al aire libre, dentro de la casa, qué decir a los invitados y para compartir en las redes sociales y por qué no deben “bajar la guardia” ante la pandemia, que ha resurgido este invierno.

Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los latinos son el grupo de mayor incidencia de la covid-19, pues representan el 18 % de la población pero el 23,6 % de los positivos y el 14,5 % de las muertes.

Sin embargo, si la distribución de edad de la comunidad latina, mucho más joven que otros grupos étnicos o raciales, fuera similar a la de la media nacional, el porcentaje de víctimas mortales se dispararía hasta el 38 %, lo que da muestras de la devastación que está teniendo la enfermedad entre los hispanos.