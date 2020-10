El DACA, un camino al éxito para los soñadores y la sociedad, señala encuesta

Tweet on Twitter

Nueva York, 5 oct (EFE News).- El programa DACA, que la Administración Trump intenta derogar, ha sido un camino al éxito con mejores empleos y condiciones de trabajo para los beneficiados por esta iniciativa aprobada en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, de acuerdo con una nueva encuesta dada a conocer este lunes.

El sondeo señala que los acogidos al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) -unos 650.000 jóvenes, conocidos como “soñadores”- han contribuido considerablemente a la sociedad y la economía de Estados Unidos. Un 91,7 % de los que contestaron la encuesta dijeron que trabajan o estudian.

Los resultados de la encuesta indican además que 63,2 % obtuvieron un trabajo mejor luego de aprobárseles el DACA y 52,8% se cambiaron a un trabajo con mejores condiciones, de acuerdo con el Centro para el Progreso Americano.

Un 59 % dijeron haber obtenido un empleo con mejor seguro médico y otros beneficios, mientras que 54,5 % dijeron haber cambiado a un trabajo que mejor se ajustaba a sus metas profesionales a largo plazo.

En promedio, el pago por hora de los “soñadores” mejoró 111 %, lo que les ha ayudado a ser más independientes y ha mejorado la situación para sus familias, de acuerdo con la encuesta realizada por varias organizaciones entre el 19 de agosto y el 10 de septiembre, en la que participaron 1.157 beneficiarios del programa en 44 estados.

Igualmente, 65,1 % se compraron su primer coche y 20,4 % adquirieron su primer hogar tras obtener el DACA, porque han mejorado su poder adquisitivo, destaca el estudio.

Con el éxito de los jóvenes soñadores también se ha beneficiado la comunidad con la creación de empleos. El estudio señala que 6,1 % de los entrevistados comenzaron sus propios negocios y entre los soñadores mayores de 25 años, esta proporción fue de 7 %..

Además, 16,7 % de los beneficiarios indicaron que obtuvieron sus licencias como profesionales tras acogerse al programa.

El 30,4 % de los soñadores consultados indicaron que están estudiando, de los cuales 91,8 % afirmaron que tener DACA les ha permitido perseguir mejores oportunidades educativas, que sin el programa no tenían. Un 42,8 % dijeron tener un título o estudios de posgrado.

El estudio también destaca que los soñadores han estado en la primer línea de combate a la pandemia de COVID-19 y que 58 % de los que están empleados son trabajadores esenciales.

El DACA, que les ha protegido de la deportación, ha estado bajo fuego bajo la Administración del presidente Donald Trump, que lo eliminó. Luego de una larga batalla en los tribunales, el caso llegó a la Corte Suprema, donde los jueces determinaron que la Administración Trump no actuó conforme a derecho en septiembre de 2017 cuando puso fin al programa.

Un juez federal ordenó el pasado julio al Gobierno que reanude la recepción de solicitudes y la extensión de permisos del DACA. Sin embargo, el Gobierno de Trump determinó no aceptar nuevas solicitudes de amparo y otorgar una extensión de solo un año a los que están acogidos al programa.

El estudio advierte que esa acción tiene el potencial efecto de deshacer todo lo que estos jóvenes han logrado. Un 57,5 % aseguraron que tener solo un año de permiso les hará más difícil mantener su trabajo y más de 40 % de los que aún estudian aseguraron también que será más difícil continuar en la universidad.