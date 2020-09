750 dólares de impuesto federal: Cuando indocumentados aportan más que Trump

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Chicago (IL), 28 sep (EFE News).- A pesar de carecer de documentos migratorios y vivir en condiciones precarias, los indocumentados aportan cada año cientos de millones de dólares en impuestos federales, en contraste con las cifras que abona el presidente Donald Trump y reveladas por el diario New York Times.

“Yo trabajé indocumentada para Trump y pagué más impuestos en un mes o dos que él en todo un año”, escribió este lunes en un tuit la inmigrante Sandra Díaz, quien adjuntó copias del formulario W2, donde el empleador declara al Servicio de Rentas Internas (IRS) los salarios pagados y los montos retenidos por concepto de impuestos.

Díaz, que trabajó en un club de golf privado de Bedminster, Nueva Jersey, propiedad del presidente, agrega que “todos mis colegas indocumentados que trabajaron para Trump pagaron impuestos y seguro social, y no recibimos beneficios”.

“Eso está bien. Pero lo que no está bien es que nuestro jefe, Donald Trump, solamente pagó 750 dólares de impuestos por año”, agregó, en referencia a la exclusiva publicada por el diario The New York Times, donde se detallan 18 años de ingresos, gastos e impuestos del magnate republicano.

En 11 años, Trump no aportó nada al fisco en impuestos federales y solamente abonó 750 dólares en sus primeros dos años en la Casa Blanca.

El presidente, según el informe, apela en sus declaraciones a una estructura de deducciones y triquiñuelas legales para declarar pérdidas personales, reducir su base imponible y no pagar lo que le correspondería.

Esto contrasta “gravemente con la realidad de las familias trabajadoras, especialmente las familias de inmigrantes sin distinción en cuanto a estatus migratorio”, declaró a Efe Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas.

Opinó que es “una vergüenza que el presidente de los Estados Unidos, quien se vanagloria de ser uno de los hombres más ricos del país, haya contribuido tan poco a la base tributaria de la nación a lo largo de las últimas dos décadas”.

Los inmigrantes contribuyen todos los años con miles de millones de dólares en concepto de impuestos federales, estatales y locales, además del fondo del Seguro Social y el programa federal Medicare se asistencia médica, afirmó Chacón.

Según cifras actualizadas de New American Economy (NAE), los inmigrantes aportan en general más de 450.000 millones de dólares anuales en impuestos, de los cuales 32.000 millones corresponden a los indocumentados.

“Condado por condado, estado por estado, los hogares inmigrantes potencian nuestra economía como trabajadores, consumidores y contribuyentes”, dijo a Efe el director de investigación de NAE, Andrew Lim.

“Como lo sospechábamos, el presidente es una figura fraudulenta, una persona que le gusta culpar a las minorías e inmigrantes en vez de reconocer sus propios errores”, declaró Javier Escalante, de origen venezolano y un veterano en la lucha de los beneficiarios de la Acción Diferida.

“La ironía no poder ser más grande. Trump que llama a los inmigrantes traficantes, matones y violadores se encuentra ahora en una posición donde tiene que defenderse, por su falta de pagos a los cofres del Gobierno”, agregó el activista a Efe.

“Es el presidente quien tiene que terminar con las avivadas y dejar de aprovecharse de los estadounidenses”, dijo hoy en un tuit el exsecretario y aspirante presidencial demócrata Julián Castro.

En su mensaje incluyó cifras del Instituto de Política Económica y Fiscal (ITEP, en inglés), que señalan que los indocumentados pagaron en 2014 11.700 millones de dólares en impuestos estatales y federales.

Según el instituto, la tasa efectiva de impuestos de los indocumentados es del 8 % en todo el país, comparado con el 5,4 % que paga el 1 % más rico de los contribuyentes.

Para el activista Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, las revelaciones son una muestra de la hipocresía de Trump, que se ha caracterizado por atacar a los inmigrantes, quienes sin embargo “contribuyen y tienen un gran compromiso con un país que les niega la ciudadanía”.

Los indocumentados pagan impuestos con el Número de Identificación Individual como Contribuyente (ITIN, en inglés), creado en 1996 por el IRS para los extranjeros que residen legalmente en el país, pero no están autorizados a trabajar.

Este número también es otorgado a quienes trabajan sin papeles, y no tienen acceso al número de Seguro Social que se exige a todo empleado, y que anualmente presentan más de 3 millones de declaraciones de impuestos federales.