Secuestros en México se incrementan 15,2 % mensual en agosto

México, 9 sep (EFE News).- El secuestro tuvo un incremento en México en el mes de agosto al registrar 15,2 % más carpetas de investigación abiertas por este delito en comparación con el mes de julio, denunció este miércoles la organización Alto al Secuestro.

De acuerdo con el reporte difundido por el organismo, en agosto se abrieron 106 carpetas por secuestro, mientras que en julio hubo 92.

Del mismo modo, señaló que se dio un aumento de 15,1 % en el número de víctimas que sufrieron este delito, ya que durante agosto hubo 137 víctimas mientras que en julio fueron 119.

Asimismo, refirió que el número de detenidos relacionados con este delito se elevó 18,7 %, pues en agosto se detuvieron a 177 personas por secuestro, mientras que en julio fueron detenidos 149 presuntos responsables.

En el reporte se detalló que los estados con mayor incidencia de secuestro en agosto fueron Veracruz (22 secuestros), Estado de México (20), Jalisco (10) , Ciudad de México (6) y Zacatecas (5).

Mientras que los estados que no registraron secuestros fueron Colima, Durango, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.

SIN JUSTICIA

La organización también hizo un análisis de los delitos registrados en los últimos dos años en México y concluyó que en el país no se alcanza la justicia ni siquiera en 1 de cada 10 delitos denunciados.

“Paulatinamente hemos regresado a nuestras actividades para darnos cuenta que la violencia sigue ahí, que no se han cumplido las promesas de seguridad y que la contención de algunos delitos, como el secuestro, obedecía al aislamiento (por la pandemia) más no a la eficacia del gobierno para combatirlo”, aseguró el organismo.

Detalló que en los últimos dos años se cometieron más de 33 millones de delitos, pero solo 10,5 % fueron denunciados.

Además, desde el 2018, se han abierto poco más de 2,6 millones de investigaciones, de las cuales el 37 % se han archivado y solo el 5,7 % se han vinculado a proceso.

Mientras que del total de delitos denunciados, solo el 6,5 % se han resuelto, algunos derivados de justicia alternativa, otros por acuerdo reparatorio, procedimiento abreviado o juicio oral.

Denunciaron que el alza en los delitos responde a la falta de una estrategia frontal contra la delincuencia, de programas de prevención del delito y de una gran impunidad.