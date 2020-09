Kamala Harris asegura que EE.UU. tiene “dos sistemas de justicia”

Washington, 6 sep (EFE News).- La candidata demócrata a la Vicepresidencia, Kamala Harris, aseguró que en el país hay “dos sistemas de justicia”, en términos de las disparidades que existen en la aplicación de la ley a los blancos y los negros.

“La realidad de Estados Unidos hoy en día y es lo que hemos visto durante generaciones y, francamente, desde nuestros inicios, es que tenemos dos sistemas de justicia”, aseguró Harris en una entrevista con la cadena estadounidense CNN difundida este domingo.

La líder demócrata se pronunció así al ser consultada sobre unas declaraciones que el fiscal general, William Barr, dio a esa cadena el pasado miércoles, en las que consideró que no existen dos sistemas de justicia en el país.

“Creo que (el presidente estadounidense) Donald Trump y Bill Barr están pasando a tiempo completo en una realidad diferente”, agregó la compañera de fórmula del exvicepresidente Joe Biden, quien representará al Partido Demócrata en las elecciones del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos.

“No creo que la mayoría de las personas razonables -insistió Harris- que están prestando atención a los hechos cuestionen la existencia de disparidades raciales y un sistema que se ha dedicado al racismo en términos de cómo se han aplicado las leyes”.

Para la también senadora y exfiscal general de California, no sirve de nada “negar eso” y mencionó que si se analizan las cifras y proporcionalmente a la población, es “más probable” que un hombre negro “sea detenido sin causa probable”.

“Vamos a lidiar con ello, seamos honestos. Estas pueden ser conversaciones difíciles para algunos, pero no son conversaciones difíciles para los líderes, no para los líderes reales”, puntualizó.

“RESPONSABILIDAD Y CONSECUENCIAS”

Consultada sobre Jacob Blake, el joven afroamericano a quien un policía blanco le disparó siete veces por la espalda cuando intentaba arrestarlo, Harris aseguró, basándose en lo que ha visto, que se deberían considerar cargos para el oficial involucrado, aunque admitió que no está “en plena posesión de los hechos y las pruebas” que rodean ese caso.

“Tenemos que estar de acuerdo en que no podemos tener un sistema que no exija responsabilidad y consecuencias para todos los que infrinjan las reglas o la ley. Y eso incluye a los oficiales de policía”, puntualizó la aspirante a la Vicepresidencia, quien defendió de igual forma el “derecho al debido proceso”, también para los policías.

Y con respecto a lo sucedido en la ciudad de Rochester, en el norte del estado de Nueva York, donde otro afroamericano, Daniel Prude, falleció en marzo a manos de agentes de la policía aunque ese hecho se conoció recién el pasado miércoles, Harris confió en que los fiscales “revisen todas las pruebas y tomen la decisión adecuada”.

Los siete policías involucrados fueran suspendidos, pero esa medida no ha calmado las protestas en esa localidad.

TRUMP VS PANDEMIA

Por otro lado, criticó al Gobierno de Trump por “minimizar la gravedad” de la pandemia del coronavirus, que deja más de 6,2 millones de contagiados y 188.000 muertes en el país.

Además, consideró que el gobernante, que en noviembre buscará su reelección, ha fracasado en atender el desempleo causado por la crisis sanitaria -que pasó del 3,5 % en febrero al 14,4 % en abril, cuando se sintió el mayor impacto de las medidas de confinamiento, y en agosto pasado bajó al 8,4 %-, ya que “no ha logrado abordar la pandemia en sí”.

“Tenemos que hablar de cómo va la economía basándonos en cómo le va a los trabajadores y ahora mismo los trabajadores están sufriendo”, sostuvo.