Demandan al Gobierno de Trump por “fuerza desmedida” contra manifestantes

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Portland (OR), 26 ago (EFE News) – La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Oregón presentó este miércoles en un tribunal federal la demanda más importante hasta la fecha contra el presidente Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Aguaciles y funcionarios federales por las detenciones y “fuerza desmedida” utilizada en las protestas acontecidas en la ciudad de Portland, Oregón, desde el pasado julio.

“Nuestros clientes protestaban en apoyo del movimiento Black Lives Matter, y se encontraron con la violencia indiscriminada de la policía federal que intentaba violar sus derechos constitucionales”, dijo en un comunicado Jeremy Sacks, abogado de la ACLU.

La demanda alega que la Administración Trump ilegalmente ha detenido manifestantes entre los que se encontraban desde veteranos militares a periodistas con la intención de silenciar a quienes apoyan al movimiento Black Lives Matter, negándoles la libertad de expresión y de manifestarse en la calle.

“Los intentos ilegales de los demandados de aplastar a los manifestantes de color y los que les apoyan, usando fuerza desmedida y ejerciendo detenciones ilegales, violando los derechos de los demandantes que se reflejan en la primera, cuarta y quinta enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, así como la ley estatuaria federal”, dice la demanda.

La acción por parte de la ACLU supone la tercera presentada desde julio por la organización, como respuesta a las acciones del Gobierno federal ante las continuas protestas en la ciudad contra el racismo y la brutalidad policial contra ciudadanos y periodistas.

Muchos de los demandantes alegan que fueron heridos gravemente por el uso de la fuerza de los agentes. Entre ellos se encuentran diez veteranos militares, un profesor universitario, varios activistas del moviendo Black Lives Matter y un ciudadano que alega que fue arrestado por agentes federales no identificados sin motivo alguno en las cercanías de la corte federal.

Además, la demanda apunta que Chad Wolf, el director del Departamento de Seguridad Nacional, envió más de 100 agentes federales a la ciudad sin tener la autoridad para ello, ya que el departamento no siguió la cadena de sucesión adecuada tras la salida de la secretaria Kirstjen Nielsen en 2019, siendo Wolf nombrado incorrectamente según confirmó la Oficina de Responsabilidad del Gobierno a principios de agosto.

Estos agentes utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y gas pimienta para sofocar las protestas realizando arrestos ilegales y sobrepasando los límites de su autoridad.

La demanda llega cuando se cumplen 90 días consecutivos de manifestaciones en Portland a raíz de la muerte de George Floyd a manos de la policía, que han desatado incendios y vandalismo por toda la ciudad.