Sevilla e Inter, a agrandar su historia con el título de la pandemia

Sevilla/Roma, 20 ago (EFE).- El Sevilla y el Inter de Milán se medirán este viernes, en Colonia (Alemania) por primera vez en una competición continental, pese a sus dilatadas trayectorias en estos torneos, y lo harán con la ilusión de agrandar sus currículum con el de campeón de la Liga Europa en una histórica edición que quedará marcada por el novedoso formato obligado por la pandemia de coronavirus.

La Covid-19 obligó a la UEFA a concluir la competición, tras el obligado parón que sufrió el pasado marzo, con una fase final exprés concentrada en varios estadios alemanes y con los encuentros a puerta cerrada, y al último de ellos llegan las dos formaciones que han mostrado más solvencia y que mejor se han adaptado a los circunstancias.

Ambos acabaron muy bien sus torneos domésticos, el conjunto español como cuarto clasificado -empatado con el tercero (Atlético de Madrid)- y el italiano segundo -tras el Juventus-, y a ello le dieron continuidad en Alemania.

Sin duda, el ‘Rey’ de este torneo es el Sevilla, que lo ganó en cinco ocasiones (2006, 2007, 2014, 2015 y 2016) en todas las veces que acudió a la final, pero el Inter, uno de los clubes mas laureados de Europa, también tiene en sus vitrinas tres trofeos de campeón de la Copa de la UEFA/Liga Europa (1991, 1994 y 1998).

El palmarés de estos dos equipos que la próxima temporada jugarán la Liga de Campeones augura un buen espectáculo futbolístico en la final del Estadio de Colonia, para la que la UEFA ha abierto algo el protocolo sanitario y ha dejado que, aparte de las delegaciones oficiales, asistan una veintena de personas por cada club.

En el lado sevillista, el debut esta temporada como entrenador de Julen Lopetegui ha sido de lo mas acertado con su caminar por LaLiga y por la competición continental, y entre ambas su equipo acumula ya veinte partidos consecutivos sin perder.

En Alemania, eliminó en octavos al Roma (2-0) -también a partido único-, en cuartos al Wolverhampton (1-0) y en semifinales al Manchester United (2-1), y en los tres partidos el preparador vasco utilizó de salida la misma alineación.

Por ello, es previsible que el viernes haga lo mismo, pues todos están disponibles, incluido el extremo argentino Lucas Ocampos, que no quiere perderse el partido pese a que tiene algunas molestias en una rodilla.

Sorprendió que Lopetegui pusiera como portero desde que se reinició la competición a Yassine Bono en el lugar del hasta ahora titular, el checo Tomas Vaclík, pero el marroquí le dio la razón a su técnico en los tres encuentros, sobre todo en la semifinal ante el United, en la que media docena de intervenciones suyas evitaron que los ingleses tuvieran opciones de ganar.

El veterano Jesús Navas, incansable por la banda derecha, y el gran rendimiento del argentino Éver Banega, que se despide como sevillista para irse al fútbol de Arabia Saudí, son otros de los fundamentos del Sevilla, además de un gran trabajo colectivo con el que quieren superar al Inter y volver a la capital andaluza con el sexto trofeo de campeón.

El conjunto de Nervión se medirá con un Inter llega a la final en el mejor momento de su temporada, con una defensa sólida que apenas concedió un gol en los últimos siete partidos, una delantera explosiva liderada por el belga Romelu Lukaku y el argentino Lautaro Martínez y con las ganas de cortar una racha de diez años sin ganar trofeos internacionales.

Es Antonio Conte el técnico de un equipo que este año acabó la Serie A en la segunda posición, detrás del Juventus, y fue semifinalista de la Copa Italia. Lo hizo luciendo los mejores números defensivos de Italia, a los que sumó en las últimas semanas un rendimiento ofensivo sobresaliente.

En su camino hacia la final, doblegó al Getafe (2-0), al Leverkusen (2-1) y arrolló 5-0 al Shakhtar Donetsk con una asombrosa prueba de fuerza defensiva y ofensiva. Si se cuentan los últimos dos partidos ligueros, el Inter solo recibió un gol en cinco partidos y anotó once.

Y es que el equipo milanés cuenta con una mezcla de experiencia, con elementos como el uruguayo Diego Godín, que busca su tercera Liga Europa, el inglés Ashley Young o el danés Christian Eriksen, y juventud, con talentos como el volante Nicolò Barella o el Toro Lautaro.

Es Lautaro junto a Lukaku la gran amenaza ofensiva para el Sevilla. Juntos acumulan 54 goles: 21 para Lautaro y 33 para un Lukaku que puede igualar la marca del brasileño Ronaldo Nazario en su primera temporada interista (34) y lleva una racha abierta de diez partidos de Liga Europa consecutiva viendo puerta.

Se encomendará al once que le llevó hacia esta final Conte, con Samir Handanovic en la portería y una defensa de tres formada por Godín, el holandés Stefan De Vrij y Alessandro Bastoni.

Danilo D’Ambrosio y Young jugarán en los carriles con el croata Marcelo Brozovic, Barella y Roberto Gagliardini en el centro del campo. Lautaro y Lukaku son los titulares inmejorables en la delantera

.