Fiestas estilo 2020

Si su condado se encuentra en la fase 3 (solo disponible en inglés), están permitidas las reuniones de hasta 50 personas con distanciamiento físico. Si su condado se encuentra en la fase 2, están permitidas las reuniones de hasta 5 personas que no sean de la familia con distanciamiento físico. El hecho de que estas reuniones estén permitidas no significa que sean seguras para usted. Su casa, lejos de las personas que no pertenecen a su familia directa, continúa siendo el lugar más seguro.

Las fiestas más seguras usan prácticas de prevención contra el COVID-19

Esta es una lista breve de los aspectos que debe recordar cuando se reúne en tiempos de COVID-19:

Estar al aire libre es más seguro que estar en espacios cerrados.

Los grupos pequeños son más seguros que los grandes.

Menos tiempo juntos es más seguro que mucho tiempo juntos.

Si está a menos de seis pies (dos metros) de distancia de los demás, es mejor usar tapabocas.

Entonces, una hora de diversión a través de Zoom podría ser la opción más segura, una parrillada al aire libre con otra familia, con las sillas ubicadas a seis pies (dos metros) de distancia, donde haya suficiente desinfectante para manos y todos regresan a casa temprano es una opción menos riesgosa, teniendo en cuenta la situación.

Mantenga a sus familiares y amigos saludables

¡No se reúna si está enfermo!

Tal vez sea la primera oportunidad para pasar un rato con sus amigos en mucho tiempo, pero si se siente mal, incluso si tiene apenas un malestar, programe el encuentro para otro momento. Tenemos semanas de sol por delante. Si al día siguiente aún tiene un poco de tos u otros síntomas que pueden estar relacionados con COVID-19(https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/SimpleSymptoms-Spanish.pdf), llame a su proveedor de atención médica o al departamento de salud local para hacerse una prueba.

Mantenga distancia

La necesidad de mantenerse a seis pies (dos metros) de distancia seguirá al menos hasta la fase 4, por lo que le recomendamos que organice el patio o el lugar de reunión para adaptarse a la situación. Acomode las sillas de manera que estén al menos seis pies (dos metros) de distancia. Considere organizar juegos y actividades al aire libre para los niños que no impliquen luchar o soplar burbujas hacia el rostro de los demás. Por lo general no es necesario tocarse para saltar a la cuerda, jugar a la pelota, jugar al tragabolas o dibujar con tizas en el piso.

Haga el saludo con los pies

Piense en formas creativas de saludar a sus amigos y de despedirse que no impliquen el contacto cercano. ¿Tal vez un “abrazo al aire”? O bien, pruebe sonreír y expresar con entusiasmo: “No te toco, pero estoy muy feliz de verte”.

No comparta los alimentos ni las bebidas

Parte del disfrute de las reuniones es compartir la comida cocinada por todos, pero recuerde compartir y probar solo la comida, ¡no los gérmenes! Asegúrese de que todos usen su vaso y plato propios y que utilicen cubiertos para servir la comida. No comparta bebidas, platos ni cubiertos. Cuando esté en duda, lávese las manos de nuevo.

Lávese las manos una y otra vez

Todos deben lavarse las manos por al menos 20 segundos cuando llegan, antes de comer y justo antes de irse. Tenga desinfectante para manos disponible fácilmente y úselo en cualquier momento en que haya tocado superficies compartidas y antes de tocarse el rostro.

Practique la empatía. El tiempo con amigos y familiares es valioso e importante para nuestra salud física y mental. Disfrútenlo y protéjanse entre sí manteniendo distancia, usando un tapabocas de tela en espacios cerrados y manteniendo las manos limpias.

Para saber más, visite:

El Nuevo Virus Corona (COVID-19) (Departamento de Salud)

El Nuevo Virus Corona (COVID-19) (Estado de Washington)