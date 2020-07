Concluye plazo para presentar impuestos tras plazo por la pandemia

Washington, 15 jul (EFE News).- Después de una postergación debido a la pandemia, este miércoles concluyó el plazo para que millones de contribuyentes en el país presentasen su declaración de impuestos, en momentos en el que déficit de las finanzas públicas se ha disparado por las ayudas para paliar a los efectos económicos que ha dejado la COVID-19.

El Gobierno del presidente Donald Trump anunció en marzo pasado, en medio de las medidas de confinamiento, la postergación de la fecha límite para declarar los impuestos, con lo que el vencimiento pasó del tradicional 15 abril al 15 de julio.

CALENDARIO FISCAL VS PANDEMIA

La decisión, dada a conocer por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, buscaba darle alivio a los ciudadanos, ya que a raíz de la cuarentena sectores no esenciales debieron cerrar sus puertas, con un fuerte impacto en el empleo y el ingreso de miles de familias.

La medida fue acompañada de facilidades para el pago y la posibilidad de solicitar una extensión automática del plazo de declarar los impuestos, hasta el próximo 15 de octubre.

El comisionado del Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés), Chuck Retting, señaló el pasado 29 de junio en un comunicado que para quienes no pudieran “pagar sus saldos en su totalidad antes del 15 de julio” tenían “muchas opciones” para ayudarlos a saldar ese compromiso.

En esa misma nota, Mnuchin confirmó que 130 millones de contribuyentes habían presentado sus declaraciones y que se habían emitido más de 93 millones de dólares de reembolso.

UN GOLPE AL BOLSILLO FEDERAL

Suavizar las consecuencias económicas de la pandemia ha supuesto un sacrifico para las finanzas estadounidenses. El pasado 4 de mayo, el Departamento del Tesoro informó que planeaba una emisión de 2,99 billones de dólares de deuda desde abril hasta junio para financiar las medidas de estímulo.

Ese monto supone casi el doble de lo que el Tesoro pidió prestado durante todo el año pasado, cuando emitió deuda por valor de 1,28 billones de dólares.

El lunes se conoció que el país alcanzó en junio un déficit presupuestario récord de 864.000 millones de dólares, impulsado, entre otros, por el gasto en las medidas para mitigar los estragos de la pandemia.

El Tesoro señaló en un comunicado que otros de los motivos de ese récord histórico son un cambio en la contabilidad y el retraso del plazo para pagar impuestos.

El gasto federal del país ascendió hasta los 1,1 billones de dólares, más del doble de los gastos habituales del Gobierno en un mes normal, y la Administración recaudó en torno a 240.000 millones de dólares.

El déficit presupuestario de EE.UU. en los nueve primeros meses de este año fiscal se sitúa en 2,7 billones de dólares.

DESEMPLEO E INFLACIÓN

Los precios al consumidor también han absorbido parte de la situación causada por la COVID-19 . Este martes, el Departamento del Trabajo indicó que el índice de precios al consumo (IPC) subió en junio un 0,6 %, la primera alza desde febrero.

La inflación interanual se ha situado en el 0,8 %, informó este martes el Departamento de Trabajo.

La pérdida de empleos ha sido otro de los retos. En la semana que concluyó el 27 de junio había 18,06 millones de personas que solicitaron el beneficio por desempleo, comparado con 19,3 millones una semana antes.

Las solicitudes de subsidio por desempleo escalaron hasta 6,8 millones en la última semana de marzo después que la pandemia de coronavirus contrajo sustancialmente la actividad económica.

LOS LATINOS ENTRE LOS AFECTADOS

A juicio de Adolfo Franco, quien es estratega republicano e integrante del grupo Latinos For Trump, durante la actual Administración se logró no sólo la tasa de desempleo más baja para esta comunidad sino que también se han anunciado medidas como la reciente orden ejecutiva de Prosperidad Hispana.

Dicha iniciativa, que crea una comisión asesora que incluirá a varios de los secretarios del Gobierno, está dirigida a crear oportunidades educativas y económicas para los hispanos, destacó.

Franco indicó que con esta orden se buscará crear puestos de trabajo y hacer las “necesarias inversiones para educación”.

“Esta orden ejecutiva tiene que ver son eso: oportunidades”, afirmó.