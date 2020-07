Trump intentará de nuevo esta semana rescindir DACA

Washington, 6 jul (EFE News).- El presidente Donald Trump buscará esta semana de nuevo rescindir la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) después de que el Tribunal Supremo rechazara en junio su primer intento de cancelar este programa que protege de la deportación a unos 650.000 jóvenes inmigrantes.

De acuerdo con diferentes fuentes consultados por el medio The Hill, el presidente presentará en los próximos días la documentación necesaria para cumplir con las indicaciones de la Corte Suprema y poder así suspender este programa de amparo migratorio.

El programa DACA es una protección creada en 2012 por el anterior gobierno de Barack Obama que concede un permiso temporal de trabajo y residencia a jóvenes inmigrantes que llegaron al país de niños y que actualmente ofrece protección legal a 650.000 inmigrantes.

En su dictamen, la corte no entró a valorar la legalidad de DACA, sino que rechazó “el procedimiento” que usó el Gobierno de Trump a la hora de tumbar el programa, y dejó claro que la Casa Blanca podía intentar interrumpirlo de nuevo.

Según fuentes consultadas por The Hill, Trump intentó que la orden de rescindir DACA se tramitara la semana pasada, aunque probablemente lo hará esta semana.

Al día siguiente de que el Alto Tribunal se pusiera de lado de los demandantes, el pasado 18 de junio, el propio Trump anunció que volvería a intentar cancelar el programa migratorio presentando “documentos mejorados” en los que atenderían los requerimientos de la Corte Suprema.

Trump anunció en septiembre de 2017 que cancelaba DACA bajo el argumento de que así ponía presión al Congreso para que demócratas y republicanos alcanzaran un acuerdo sobre este amparo migratorio.

Sin embargo, las demandas contra su decisión fueron llegando y finalmente el caso arribó al Supremo, que en su fallo estimó que la “rescisión total” de la Administración Trump de DACA fue “arbitraria y caprichosa”, aunque dejó la puerta abierta para que el Gobierno intentara de nuevo cerrar el amparo si daba una explicación más detallada.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, indicó este lunes en una entrevista al programa “Fox & Friends”, de la cadena Fox News, que el presidente estaba trabajando en varias órdenes ejecutivas, una de ellas sobre inmigración, aunque sin dar muchos detalles al respecto.

Con casi total seguridad, el nuevo intento se tendrá que enfrentar a nuevas demandas en los tribunales, por lo que no es posible saber si entraría en efecto antes de las elecciones del 3 noviembre, aunque es más que probable que Trump utilice esta batalla legal como arma electoral.

El programa DACA, que concede a los “soñadores” permisos renovables de dos años para estudiar o trabajar en EE.UU. sin miedo a ser deportados, fue un parche ideado por Obama para solucionar temporalmente la situación de esos jóvenes ante la inacción del Congreso a la hora de concederles una vía a la ciudadanía.