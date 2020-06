EE.UU. vive una jornada electoral casi sin resultados por la pandemia

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Washington, 24 jun (EFE).- Estados Unidos vivió este martes una jornada electoral con un alto porcentaje de votos por correo como consecuencia de la pandemia del coronavirus, lo que impidió completar los recuentos de resultados.

La cita más importante eran las primarias del estado de Nueva York, aunque también había contiendas en Kentucky, Virginia y Carolina del Norte.

Los recuentos incompletos y la falta generalizada de resultados es un indicador de lo que puede suceder en las presidenciales de noviembre: que no se conozca el ganador en la noche de los comicios.

OCASIO-CORTEZ REVALIDA

Una de las pocas vencedoras conocidas de la noche de este martes fue la congresista izquierdista Alexandria Ocasio-Cortez, que ganó las primarias demócratas en su distrito con el 72,9 % de los votos frente a una candidata moderada.

“Esta noche demostramos que el movimiento popular en Nueva York no fue un accidente. Es un mandato”, afirmó tras ser declarada ganadora la congresista.

Sin embargo, la contienda que más interés nacional había desatado era la de un distrito vecino del de Ocasio-Cortez, el que representa el poderoso congresista demócrata Elliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, desde hace 30 años.

A estas horas, Engel, un fuerte valedor de Israel y promotor de sanciones contra los rivales de EE.UU., recibía el 35,9 % de los votos frente al 60,5 % de su rival, Jamaal Bowman, un exdirector de instituto izquierdista.

Pese a la diferencia, la campaña de Engel se resistió a admitir la derrota al constatar que “los resultados completos de las primarias no se conocerán por algún tiempo” por el alto porcentaje de votos por correo.

Mientras Engel había recibido el apoyo de Hillary Clinton y de Nancy Pelosi, Bowman tenía el de Ocasio-Cortez y Bernie Sanders.

Sanders, de hecho, participó en las primarias demócratas a la Casa Blanca pese a haberse retirado de la contienda hace meses, logrando casi el 20 % de los votos frente al 67 % del virtual candidato, el exvicepresidente Joe Biden.

MCCONNELL ESPERA RIVAL

En Kentucky, los ojos estaban puestos en las primarias demócratas al Senado, cuyo ganador se enfrentará en noviembre al líder republicano en la Cámara Alta, Mitch McConnell.

La expiloto de guerra Amy McGrath adelanta con un 44,7 % de los votos contados al izquierdista Charles Booker (36,5 %), sin que se hayan contado aún los votos de Louisville, la urbe más poblada de Kentucky y un oasis demócrata en un estado republicano.

Las dificultades para ejercer el voto en Louisville, con un solo colegio electoral para sus 600.000 habitantes, atrajeron casi la misma atención que la propia contienda y generaron denuncias contra los republicanos que gobiernan el estado.

Las autoridades cerraron las puertas del centro de votación a las 18.00 hora local, con centenares de personas aún esperando en el exterior que forzaron la reapertura del colegio para poder ejercer su derecho.

Tanto en Nueva York como en Kentucky se espera que el recuento tarde al menos una semana en completarse.

REVESES PARA TRUMP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió este martes un par de reveses en las primarias de su partido.

En Carolina del Norte, un joven de 24 años venció a la candidata que tenía el apoyo de Trump, Lynda Bennett, para ocupar el puesto que dejó vacante en el Congreso el actual jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows.

Y en Kentucky, el congresista Thomas Massie ganó con un 88 % sus primarias pese a que Trump pidió su expulsión del Partido Republicano después de que el legislador tratase de entorpecer la aprobación del paquete de rescate económico por el coronavirus.