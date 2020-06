El regreso a la normalidad de Djokovic estalla en una oleada de contagios

Viena, 23 jun (EFE).- Un reencuentro con la cancha entre amigos. Así planteó Novak Djokovic su torneo benéfico para que grandes tenistas pudieran recuperar el ritmo tras el parón por la COVID-19.

Pero once días después, cuatro grandes raquetas, entre ellas el propio número 1 del tenis mundial, dos esposas de tenistas y dos entrenadores han dado positivo y desatado una ola de críticas.

“Siento mucha felicidad, mucha alegría, de poder recibirlos en Belgrado”. Con esas palabras, abrazos, palmadas y ninguna distancia social dio la bienvenida Djokovic, hace dos semanas en Belgrado, a varias estrellas del circuito ATP a la primera de las cinco etapas, en cuatro países, de su “Adria Tour”.

El austríaco Dominic Thiem (3), el alemán Alexander Zverev (7) y el búlgaro Grigor Dimitrov (19) posaron enlazados por la cintura con Djokovic en una rueda de prensa atestada de periodistas.

OCHO CONTAGIOS

Once días después de aquella foto, el torneo ha quedado suspendido. Djokovic, Dimitrov y sus respectivos entrenadores están contagiados. Coric y el tenista serbio Victor Troicki también han dado positivo.

Pero la lista de afectados es mayor aún: las esposas de Djokovic y Troicki, esta última embarazada, están igualmente contagiadas.

El impacto de este foco de contagios ha cruzado incluso fronteras, al pasar de Serbia a Croacia y a Bulgaria.

Las autoridades croatas están tratando de localizar a las personas que estuvieron en contacto con los tenistas que jugaron el pasado fin de semana en Zadar en la segunda etapa del torneo, suspendido tras conocerse el positivo de Dimitrov.

En la localidad croata se celebraron fiestas y eventos con mucho público, incluso uno en el que participaron muchos niños, denuncian los medios croatas.

Y en Haskovo, la ciudad natal de Dimitrov, se ha ordenado una cuarentena para quienes estuvieron en contacto con el tenista durante el entrenamiento de exhibición que relizó allí el martes pasado y durante el que se hizo fotos con muchos aficionados.

BUENAS INTENCIONES…

“Organizamos el torneo en el momento en que el virus se había debilitado, confiando en que se daban todas las condiciones para su celebración”, dijo este martes Djokovic al anunciar su positivo.

“Lamento muchísimo cada caso individual de infección. Espero que no complique la situación de salud de nadie y que todos estén bien”, agregó el jugador, presidente del Consejo de Jugadores de la ATP.

Insistió en que planeó el evento con un espíritu filantrópico, tanto para recaudar fondos para organizaciones humanitarias como para ayudar a tenistas, tanto establecidos como nuevas promesas, a competir cuando muchos torneos están en el aire por la pandemia.

…PERO POCA SEGURIDAD

El torneo de Belgrado llamó la atención tanto por la imagen de cuatro estrellas del tenis abrazándose, en una época en la que mantener la distancia forma parte del día a día, y por la ausencia completa de mascarillas y la concentración de personas en las gradas.

El presidente de la ATP, el extenista italiano Andrea Gaudenzi, ha asegurado que se había recomendado a los jugadores que participaron en el Adria Tour que tomaran “las precauciones apropiadas y respetaran la distancia social”.

En declaraciones al diario New York Times este martes, el jefe del circuito advirtió de que incluso con medidas extremas de seguridad “se puede acabar teniendo a jugadores dando positivo”.

En la parte positiva, Gaudenzi cree que lo sucedido en el Adria Tour puede ayudar a organizar futuras competiciones de forma más segura.

El propio Djokovic, quien en el pasado se mostró escéptico sobre el uso de una eventual vacuna contra el virus, había criticado como “rigurosas” las condiciones propuestas para la disputa del Abierto de Estados Unidos, previsto del 31 de agosto al 13 de septiembre.

“Por ejemplo, no tendríamos acceso a Manhattan, deberíamos dormir en hoteles cercanos al aeropuerto, someternos a test dos o tres veces por semana”, dijo el serbio el pasado día 10, insinuando que no estaba dispuesto a participar bajo esas condiciones.

DECISIÓN ESTÚPIDA

De momento, el “mea culpa” más claro ha sido el de Georgui Stoimenov, agente de Dimitrov.

“Hemos cometido errores y no mantuvimos la disciplina de forma suficiente”, declaró Stoimenov a la emisora búlgara bTV.

El tenista australiano Nick Kyrgios, conocido por ser el ‘chico malo’ del circuito ATP, ha sido más contundente al decir en Twitter que “fue una decisión estúpida seguir adelante con la exhibición”.

Aunque deseó una rápida recuperación a los infectados, afirmó: “Esto es lo que pasa cuando uno no cumple todos los protocolos”. Y añadió en mayúsculas: “ESTO NO ES UNA BROMA”.

Antonio Sánchez Solís